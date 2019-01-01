Наркотики в кустах и мухи на обед: что ждет ребенка в детском лагере

Журналисты программы "Тайный агент" подсказали, как выбрать безопасный лагерь для ребенка.

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Лето для детей – отдельная жизнь, долгожданные каникулы, море, лагерь... Но, помимо многообещающего отдыха с друзьями, ребят могут поджидать совершенно непредвиденные сюрпризы… Какие? Рассказали “тайные агенты“ Нового канала.

– Расследования в детских лагерях запомнились мне особенно, – призналась журналист проекта “Тайный агент“ Александра Башкатова. – Я устроилась вожатой в один из лагерей под Одессой. К моему удивлению, приняли меня без единого собеседования и не попросили никаких документов, даже медкнижки! Стоило хотя бы спросить, болею я чем-то или нет? Они просто взяли человека с улицы и поселили прямиком к детям… А дальше нас ждали удивление за удивлением…

"Тайный агент" пресс-служба

Наркотики. Серьезно? В детском лагере? Дерзкие парни из старшего отряда не только курили сигареты, но и умудрились принести на территорию лагеря… травку. Да еще и закидывать в Instagram, как они ее курят. Самое удивительное, что вожатый, изъяв найденное, пообещал… вернуть все в конце смены.

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Охрана? Нет, не слышали. Если родители уверены в безопасности своих детей, то это зря. В нашем лагере днем охраны не было, на территорию мог зайти кто угодно. Наши засланные агенты с легкостью пришли и поели в столовой, а вечером пошли на дискотеку. И вы думаете, кто-то обратил на них внимание? Не тут то было, ведь на детские танцы частенько заглядывают местные ребята.

"Тайный агент" пресс-служба

На обед… мухи. Мухи там были всюду: в каше, в компоте, в супах… А еще грязные помидоры и волосы в первых блюдах. И это все на одном столе. Когда я пришла с жалобами к руководству лагеря, мне ответили: “Ну, не повезло…“.

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Как выбрать безопасный лагерь для ребенка? И возможно ли это? Сегодня – в 21:00 и в 22:10 на Новом канале в программах “Тайный агент“ и “Тайный агент. Пост-шоу“

Напомним, ранее ведущая Ирина Хоменко рассказала, почему уволилась из больницы.