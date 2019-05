Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон: видео

Светская львица Ким Кардашян снялась в клипе своей подруги Пэрис Хилтон на песню Best friend's Ass.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно показала архивные фото со своей свадьбы, снялась в новом клипе своей подруги и не менее знаменитой персоны - Пэрис Хилтон. Видео на композицию Best friend's Ass, которую Пэрис записала в сотрудничестве с DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike, появилось на днях в Youtube.

В центре сюжета история двух подруг, которые надевают специальные очки и переносятся в роскошную альтернативную реальность, где становятся звездами. По словам Пэрис Хилтон, клип Best friend's Ass высмеивает современных молодых людей с их стремлением к “инстаграмной“ жизни.

Кроме Ким Кардашьян в новом видео Пэрис Хилтон также снялись Николь Уильямс, Натали Халкро, Оливия Пирсон и Никита Драгун.

Смотрите клип Dimitri Vegas and Like Mike vs. Paris Hilton - Best Friend's Ass

Накануне Ким Кардашьян показала пикантные фото с Пэрис Хилтон.