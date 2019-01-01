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Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон: видео

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Светская львица Ким Кардашян снялась в клипе своей подруги Пэрис Хилтон на песню Best friend's Ass.
Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон: видео
Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон: видео
instagram.com/kimkardashian

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно показала архивные фото со своей свадьбы, снялась в новом клипе своей подруги и не  менее знаменитой персоны - Пэрис Хилтон. Видео на композицию Best friend's Ass, которую Пэрис записала в сотрудничестве с DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike, появилось на днях в Youtube.

В центре сюжета история двух подруг, которые надевают специальные очки и переносятся в роскошную альтернативную реальность, где становятся звездами. По словам Пэрис Хилтон, клип Best friend's Ass высмеивает современных молодых людей с их стремлением к “инстаграмной“ жизни.

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Кроме Ким Кардашьян в новом видео Пэрис Хилтон также снялись Николь Уильямс, Натали Халкро, Оливия Пирсон и Никита Драгун.

Смотрите клип Dimitri Vegas and Like Mike vs. Paris Hilton - Best Friend's Ass

Накануне Ким Кардашьян показала пикантные фото с Пэрис Хилтон

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Теги: Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, клип
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