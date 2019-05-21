Верка Сердючка рассказала об участии в Евровидении-2019

Певица призналась,почему не хотела ехать в Израиль.

Украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко), которая стала гостем Евровидения-2019 в Тель-Авив, заинтриговала подробностями своего участия в конкурсе. Напомним, что украинская звезда зажгла в гранд-финале Евровидения в Израиле под песню Нетты Барзилай - Toy.

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В интервью для “Светской жизни“ Сердючка рассказала, какие впечатления у нее остались от Евровидения. По ее словам, сама подготовка к финалу конкурса была сплошным беспорядком. Сначала она вовсе не хотела ехать в Тель-Авив.

Я вообще не собиралась сюда ехать, если честно... Здесь ничего не отличается от нашего бардака: все, как у нас, только на иврите, – рассказала Сердючка Кате Осадчей.

Кроме того, звезду шокировало отношение таможенников к ней. Представители израильской погранслужбы тщательно обыскать багаж украинской артистки и засыпали ее вопросами, от которых Верка Сердючка чувствовала себя преступником.

Таможня! Это вообще ужас! Задают такие вопросы: “А почему ты так руки положил?“, “Ты думаешь, что шапка – это разумно?“, и ты себя чувствуешь преступником... Мне кажется, что “может, я вчера выпила пива, а потом расчленила двух человек и закопала возле гостиницы?“ Потом мне говорят: “А почему у тебя бритва электрическая?“ Они так ставят вопрос, что ты не знаешь, что делать и как на них отвечать, - делится она.

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Кроме этого, певица призналась, что перед Евровидением-2019 решилась пройти ДНК-тест для эксперимента. Как оказалось, она на 50% имеет прибалтийское корни, что поразило Верку Сердючку.

Иврит я знаю с детства. Что нужно, чтобы прожить в Израиле? Знать одно слово – беседер! Это слово означает “все лучшее“, и его можно употреблять везде! Это очень удобное слово, я хочу с тобой поделиться: мне делали анализ ДНК , я даже специально летала в Копенгаген в рамках Евровидения. Я думала, что во мне течет еврейская кровь, потому что я и хитрая, и популярная, но нет – оказывается, что я прибалтийка, у меня 54% прибалтийской крови“, - рассказала знаменитость.

Накануне мы писали, что организаторы “Евровидения-2019“ пересмотрели результаты песенного конкурса и пересчитали баллы.