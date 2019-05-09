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Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу

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Стало известно, где пройдет свадьба Алины Гросу.
Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу
Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу
instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык является крестной Алины Гросу, которая недавно объявила о помолвке со своим возлюбленным. На днях в одном из интервью Билык рассекретила время и место проведения свадьбы Гросу. Известно, что Алина будет выходить замуж за границей.

Сейчас я поеду на свадьбу к Алине Гросу. Праздник состоится в Италии, Венеции в июне, - рассказала Билык. 

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Она также призналась, что наденет на свадьбу крестницы.

На праздник я надену конечно же вышиванку. Ведь в вышиванке я чувствую себя как Ирина Билык, - сообщила звезда. 

Ранее народная артистка Украины, украинская певица Ирина Билык удивила фанов новой публикацией в соцсети. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала свежую совместную фотографию с бывшим мужем, хореографом и певцом Димой Коляденко.
 

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Теги: Ирина Билык, Алина Гросу, свадьба, певица
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