Ирина Билык рассекретила место и дату свадьбы Алины Гросу
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Украинская певица Ирина Билык является крестной Алины Гросу, которая недавно объявила о помолвке со своим возлюбленным. На днях в одном из интервью Билык рассекретила время и место проведения свадьбы Гросу. Известно, что Алина будет выходить замуж за границей.
Сейчас я поеду на свадьбу к Алине Гросу. Праздник состоится в Италии, Венеции в июне, - рассказала Билык.
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Она также призналась, что наденет на свадьбу крестницы.
На праздник я надену конечно же вышиванку. Ведь в вышиванке я чувствую себя как Ирина Билык, - сообщила звезда.
Ранее народная артистка Украины, украинская певица Ирина Билык удивила фанов новой публикацией в соцсети. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала свежую совместную фотографию с бывшим мужем, хореографом и певцом Димой Коляденко.
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