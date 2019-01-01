Во Франции умер легендарный актер Пьер Ате

Актеру было 89 лет.

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В пятницу, 24 мая, в Париже умер знаменитый французский актер Пьер Ате. Зрителю он был известен по фильмам “Анжелика — маркиза ангелов“ и “Графиня де Монсоро“. На момент смерти звезде было 89 лет. Причины смерти Пьера Ате не сообщаются.

Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года во Франции. В юности посещал занятия в драматическом центре на улице Бланш вместе с Жаком Руссо, Анни Жирардо и Жаком Пьером. С 1953 играл в театре. Первой ролью в кино для него стала работа в сериале “Манникс“ в 1965 -1975 годах.

Фото из открытых источников

Пьер Ате снялся в около 30 фильмах. Он также озвучил Джокера в мультфильмах про Бэтмена, Кристофера Ллойда в трилогии “Назад в будущее“, а также работал над фильмом “Миссия невыполнима“.

Ранее умер архитектор Бэй Юймин, создавший знаменитую пирамиду парижского Лувра.