Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Во Франции умер легендарный актер Пьер Ате

Комментариев: 0
Актеру было 89 лет.
Во Франции умер легендарный актер Пьер Ате
Во Франции умер легендарный актер Пьер Ате
Кадр из фильма "Анжелика - маркиза ангелов"

Читай также: Умерла актриса из сериала “Твин Пикс“ Пегги Липтон

В пятницу, 24 мая, в Париже умер знаменитый французский актер Пьер Ате. Зрителю он был известен по фильмам “Анжелика — маркиза ангелов“ и “Графиня де Монсоро“. На момент смерти звезде было 89 лет. Причины смерти Пьера Ате не сообщаются. 

Пьер Ате родился 20 апреля 1930 года во Франции. В юности посещал занятия в драматическом центре на улице Бланш вместе с Жаком Руссо, Анни Жирардо и Жаком Пьером. С 1953 играл в театре. Первой ролью в кино для него стала работа в сериале “Манникс“ в 1965 -1975 годах.

Фото из открытых источников

Пьер Ате снялся в около 30 фильмах. Он также озвучил Джокера в мультфильмах про Бэтмена, Кристофера Ллойда в трилогии “Назад в будущее“, а также работал над фильмом “Миссия невыполнима“.

Ранее умер архитектор Бэй Юймин, создавший знаменитую пирамиду парижского Лувра.

Поделись:
Теги: Пьер Ате, актер, умер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь