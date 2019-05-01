Рами Малек женится на коллеге по "Богемной рапсодии"

Звездная пара уже готовится к свадьбе.

Читай также: Медвежонок и бриллиант: История любви Потапа с Настей

Голливудский актер Рами Малек сделал предложение своей коллеге по фильму “Богемная рапсодия“ Люси Бойнтон. Согласно сообщению СМИ, звездная пара уже готовится к свадьбе.

Они обсуждали женитьбу целую вечность, а теперь официально помолвлены! Скорее всего, поженятся уже в этом году, - говорит инсайдер изданию Radar online.

Рами и Люси в "Богемной рапсодии" Скриншот

Читай также: Alyosha и Тарас Тополя впервые показали младшего сына

Рами и Люси познакомились на съемках фильма “Богемная рапсодия“, где исполнили роли Фредди Меркьюри и его любимой - Мэри Остин. Актеры встречаются уже больше года. А на вручении наград в Палм-Спринг Рами Малек со сцены признался своей девушке в любви.

Getty Images

Напомним, что ранее 37-летний Рами Малек получил Оскар за образ Фредди Меркьюри в номинации “Лучшая мужская роль“.