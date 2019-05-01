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Рами Малек женится на коллеге по "Богемной рапсодии"

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Звездная пара уже готовится к свадьбе.
Рами Малек женится на коллеге по "Богемной рапсодии"
Рами Малек женится на коллеге по "Богемной рапсодии"
Getty Images

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Голливудский актер Рами Малек сделал предложение своей коллеге по фильму “Богемная рапсодия“ Люси Бойнтон. Согласно сообщению СМИ, звездная пара уже готовится к свадьбе. 

Они обсуждали женитьбу целую вечность, а теперь официально помолвлены! Скорее всего, поженятся уже в этом году, - говорит инсайдер изданию Radar online.

Рами и Люси в
Рами и Люси в "Богемной рапсодии"
Скриншот

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Рами и Люси познакомились на съемках фильма “Богемная рапсодия“, где исполнили роли Фредди Меркьюри и его любимой - Мэри Остин. Актеры встречаются уже больше года. А на вручении наград в Палм-Спринг Рами Малек со сцены признался своей девушке в любви. 

Getty Images

Напомним, что ранее 37-летний Рами Малек получил Оскар за образ Фредди Меркьюри в номинации “Лучшая мужская роль“.

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Теги: Рами Малек, Люси Бойнтон, свадьба
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