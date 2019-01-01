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Скандальные ANNA MARIA презентовали клип на песню My road

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Украинский дуэт ANNA MARIA, который боролся за участие в Евровидении-2019, презентовал клип на песню My road.
Скандальные ANNA MARIA презентовали клип на песню My road
Скандальные ANNA MARIA презентовали клип на песню My road
Instagram.com/annamariaduet

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Украинский дуэт ANNA MARIA презентовал клип на композицию My road, с которой девушки выступали на Нацотборе Евровидения-2019. Видео было опубликовано на официальном канале группы в Youtube.

У каждого из нас есть свой сценарий. Наш основан на добре, любви и главных ценностях. На желании объединять. Там нет места ненависти и злу. Каким будет финал и продолжение фильма - зависит только от нас. В этом мы видим себя, видим каждого из нас, видим наш народ и целый мир, - говорится в описании к видео.

Режиссером клипа My road стал Юрий Движон, который также снял для ANNA MARIA ролик на песню Чому.

Ранее ANNA MARIA презентовали украинскую версию песни My road.

Напомним, что сестры Анна и Мария Опанасюк рассказали, почему едут представлять Украину на конкурс “Новая волна“ в Сочи

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Теги: ANNA MARIA, Анна-Мария, дуэт, клип
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