ALEKSEEV выпустил альбом контрастов "Моя звезда"

Артист презентовал альбом, работа над которым длилась более двух лет.

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Премьерой пластинки “Моя звезда“, которую так долго ждали поклонники артиста, ALEKSEEV отметил 5-летие своей творческой деятельности. Он же стал и музыкальным продюсером альбома, работа над которым длилась более двух лет. “Моя звезда“ - сборник совершенно не похожих между собой 12-ти песен, каждая из которых готова стать хитом этой весны и приближающегося лета.

- Это альбом контрастов, - рассказывает ALEKSEEV о премьере. - Я стремился включить в него жанровое разнообразие музыкального мира. В новом альбоме мы показываем, что я могу петь иначе. Тут есть и инди-поп, и поп-дэнс, и отсылка к 80-м и лирика, которую все привыкли от мен я слышать. Здорово, что при этом мне удалось остаться верным самому себе. Я за настоящую, естественную красоту мелодии.

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В последнее время с ALEKSEEV произошло немало перемен – личных, имиджевых и музыкальных. Эти метаморфозы яркими нитями вплетены в альбом “Моя звезда“. Команда музыканта, известная своим перфекционизмом, продумала до мелочей каждую деталь в новом альбоме. При этом, ALEKSEEV неизменно остается максимально откровенным перед своими слушателями.

- Я взрослею, меняются мои взгляды, приоритеты, мировоззрение, - делится музыкант. – Все новое неизбежно влияет на мое творчество. Самое главное, чтобы песни оставались органичными, несмотря на все перемены. Если после всех метаморфоз ты чувствуешь, что не потерял свое лицо, что сегодняшний образ тебе близок, что он тебе идет, что ты не играешь, - слушатель поверит и обязательно примет тебя нового.

Также ALEKSEEV готовится презентовать экспериментальный клип на одну из заглавных песен альбома – “Целуй“, режиссером которого стал Алан Бадоев.

Напомним, ранее ALEKSEEV прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.