"Голос. Діти-5": смотреть первый выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть премьерный выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

"Голос. Діти 5": когда и где смотреть первый выпуск пресс-служба

В воскресенье, 25 мая, вышел первый выпуск пятого сезона вокального шоу “Голос. Діти“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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Первый день слепых прослушиваний начался с общей песни звездных наставников, которыми в этом сезоне Джамала, Дзидзьо и солисты группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

В первом выпуске шоу “Голос. Діти-5“ звездные тренеры набрали 11 участников.

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили.

Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк.

Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник.

Полное видео первого выпуска шоу “Голос. Діти-5“:

Напомним, ранее Дзидзьо прокомментировал скандал, который случился на российском шоу “Голос. Дети“.