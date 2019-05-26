"Голос. Діти-5": смотреть первый выпуск онлайн
В воскресенье, 25 мая, вышел первый выпуск пятого сезона вокального шоу “Голос. Діти“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.
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Первый день слепых прослушиваний начался с общей песни звездных наставников, которыми в этом сезоне Джамала, Дзидзьо и солисты группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
В первом выпуске шоу “Голос. Діти-5“ звездные тренеры набрали 11 участников.
Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Таисия Скоморохова, Мария Магильная, Дарья Бугайчук, Саша Зазарашвили.
Команда Джамалы: Ярослав Политов, Максим Давидюк.
Команда Дзидзьо: Богдан Петровский, Максим Устянский, Юлия Карими, Ярослав Карпук и София Винник.
Полное видео первого выпуска шоу “Голос. Діти-5“:
Напомним, ранее Дзидзьо прокомментировал скандал, который случился на российском шоу “Голос. Дети“.
Полная версия правил