Узнайте, где можно посмотреть премьерный выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

"Голос. Діти 5": когда и где смотреть первый выпуск пресс-служба

В воскресенье, 25 мая, выйдет первый выпуск пятого сезона вокального шоу “Голос. Діти“. Посмотреть онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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Первый день слепых прослушиваний начнется с общей песни звездных наставником, которыми в этом сезоне Джамала, Дзидзьо и солисты группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Как сообщают организаторы проекта, в 5 сезоне на главную сцену шоу выйдут участники не только из Украины, но и из разных стран. Так, в первом эфире мы увидим выступления участника из Грузии.

Кому из юным вокалистов удастся повернуть кресла звездных наставников , зрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, ранее Дзидзьо прокомментировал скандал, который случился на российском шоу “Голос. Дети“.