"Голос. Діти-5": когда и где смотреть первый выпуск
В воскресенье, 25 мая, выйдет первый выпуск пятого сезона вокального шоу “Голос. Діти“. Посмотреть онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.
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Первый день слепых прослушиваний начнется с общей песни звездных наставником, которыми в этом сезоне Джамала, Дзидзьо и солисты группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
Как сообщают организаторы проекта, в 5 сезоне на главную сцену шоу выйдут участники не только из Украины, но и из разных стран. Так, в первом эфире мы увидим выступления участника из Грузии.
Кому из юным вокалистов удастся повернуть кресла звездных наставников , зрители узнают уже в это воскресенье.
Напомним, ранее Дзидзьо прокомментировал скандал, который случился на российском шоу “Голос. Дети“.
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