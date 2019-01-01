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Звезды "Крепостной" в стильных нарядах блистают на Каннском кинофестивале

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Катерина Ковальчук и Алина Коваленко посетили 72-ой Каннский кинофестиваль.
Звезды "Крепостной" в стильных нарядах блистают на Каннском кинофестивале
Звезды "Крепостной" в стильных нарядах блистают на Каннском кинофестивале
пресс-служба

С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль. На красной дорожке одна за другой меняются звезды в шикарных нарядах, зрители с удовольствием смотрят лучшие фильмы, которые отобрали организаторы. И быть в числе причастных к главному кинособытию – огромная честь.

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На днях на Лазурном берегу появились и звезды сериала “Крепостная“, второй сезон которого будет осенью на СТБ, Катерина Ковальчук и Алина Коваленко. Катерина играет главную роль в сериале и убеждена, что Канны – это место, где собираются множество людей из индустрии.

“Очень полезно знакомиться, встречать новых людей, ходить на вечеринки, налаживать контакты. Впитываю мировую творческую энергетику на Каннском кинофестивале. К тому же, у меня здесь множество знакомых из разных уголков мира“, - делится впечатлениями Катя.

Алину Коваленко зрители увидят во втором сезоне. Она сыграет сильную и прогрессивную звезду киевских балов Ольгу Родзевич.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019.

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Теги: Катерина Ковальчук, Алина Коваленко, Крепостная, Каннский кинофестиваль 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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