Камалия рассказала о подарке мужа за 100 тысяч евро

Украинские артистки рассказали о самых любимых подарках от супругов.

Оля Полякова поделилась личным лайфхаком, как получить подарок мечты, Гайтана рассказала, без какой подаренной вещи не представляет жизни, а Камалия – о самом дорогом подарке. Программа “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ узнала, как угождают мужья известным артисткам.

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Что может хотеть та женщина, у которой есть бриллианты, роскошные платья и шикарные машины? Певица Камалия рассказала, что мечтала о собственной конюшне, и её муж Мохаммад Захур сделал ей такой подарок. Самый дорогой конь обошелся ему в 100 000 евро. Правда, такой подарок миллионера меркнет на фоне того, который Камалия хранит уже 16 лет.

“Я, наверное, одна из немногих женщин, которые их получают практически каждый день. Когда наши с Захуром отношения только зарождались, я получила от него открытку, прилетев на концерт в Донецк. Помню, меня встречали у трапа самолета с большим букетом цветов и вот с этой открыткой“, – поделилась воспоминанием в эфире “Ранку з Україною“ Камалия.

Певицу очаровало то, что подпись в открытке была от руки будущего мужа. Теперь же, вместе с этой дорогой сердцу певицы вещью, она хранит поделки двух пятилетних дочерей.

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Гайтана же любит то, что ненавидят большинство женщин. Сегодня плюшевый мишка, завтра – дорогое концертное платье, а вот на днях певица похвасталась новым кольцом, которое ей так нравится, ибо же выбирала она его сама, что, по её словам, было очень неромантично. Но покорила сердце певицы бытовая техника, а именно – пылесос.

“Ни один бриллиант не заменит этот пылесос, потому что он позволяет мне заниматься другими вещами. Я всем мужчинам советую дарить этот пылесос, так как в этом году я ни разу не притронулась к тряпке“, – поделилась Гайтана в программе “Ранок з Україною“.

Оля Полякова сама учит мужа тому, что ей нужно дарить. Также она поделилась личным лайфхаком, как получить подарок своей мечты.

“Я вам честно скажу: мне так тяжело угодить, что мой муж уже не хочет дарить мне подарки. Сейчас он подарил мне шубу. Не какую-то из ценного меха, а просто модную, цветную шубу. Когда он ее дарил, он так колебался, потому что он знал, что сейчас начнется: “Ой, зачем мне эта шуба? А она не дорого стоит?“. Мой личный лайфхак – прыгайте до потолка от всех подарков, даже если это миксер!“, – рассказала о личном в эфире канала “Україна“ Оля Полякова.

А вот от ценных подарков от незнакомых Королева ночи категорически отказывается, потому что уверенна, что за такое нужно отвечать, на что Оля “не готова“.

Напомним, ранее Камалия рассказала, что думает ее восточный супруг об эротических сценических образах.