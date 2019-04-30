Журналисты назвали цифру смертей, которые показали в кадре и выяснили, кто самый "кровожадный" в сериале.

Американские СМИ подсчитали количество убитых в "Игре престолов" instagram.com/gameofthrones

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Журналисты американского издания The Washington Post подсчитали, сколько всего персонажей погибло в течение 8 сезонов “Игры престолов“.

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В публикации сообщили, что в ходе войны за Железный трон в кадре показали смерть 6887 персонажей. При анализе учитывали людей, животных и восставших из мертвых вихтов.

Также журналисты составили рейтинг персонажей, на счету которых более всего жертв. Первое место досталось дракону Дрогону - он убил 1426 персонажей. На втором месте неожиданно оказалась Арья Старк, от чьей руки погибли 1278 персонажей. На третьем месте - дракон Рейгар - он сжег 273 человека.

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На четвертом месте по количеству убитых Серсея Ланнистер – 199, а на пятом - Джон Сноу- 112.

Отметим, что погибшие в Королевской гавани, которую в предпоследней серии 8 сезона сожгла дотла Дейенерис Таргариен, в расчет брались частично - только те жители, убийство которых показали на экране. Поскольку согласно киновселенной “Игры“ - население города составляло около 500 тыс. человек - количество жертв "за кадром" было куда более внушительным.

Ранее сообщалось, что Джордж Мартин высказался о финале Игры престолов.