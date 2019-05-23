Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе
Популярная украинская исполнительница, которая заняла третье место на “Евровидении-2013“, Злата Огневич выпустила новый видеоклип на композицию “Солодка кара“. Премьера ролика состоялась 23 мая на официальном Youtube-канале артистки.
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Отметим, что съемки клипа проходили на заброшенном заводе в центре Киева, который уже более 20 лет не функционирует. Режиссерами видеоработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников.
“Цього разу зі мною працювала надзвичайно відкрита і креативна команда! Взагалі, я обожнюю працювати з талановитими людьми, це завжди обмін досвідом, красою, ідеями!“, - поделилась впечатлениями от съемок Огневич в своем Instagram.
ПРЕМ’ЄРА! #СолодкаКара вже на YouTube! . Цього разу зі мною працювала надзвичайно відкрита і креативна команда! Взагалі, я обожнюю працювати з талановитими людьми, це завжди обмін досвідом, красою, ідеями! Дивіться і коментуйте💋 . •Director @denismanokha . •DOP @m.sh_ph . •choreo @ladakasynets @mariyakozlova88 . •make up @mborshchevska . •hair @yarotskiy_denis . •music/lyric @eyra.music SOUND @vadimlisa . •producer @vitalikdenchuk . #златаогневич #singer #українськамузика #zlataognevich #music #M1 @m1
Отметим, что сингл “Солодка кара“ войдет во второй студийный альбом Златы, над которым она активно работает параллельно с подготовкой к концертному туру по США и Канаде.
Напомним, ранее Злата Огневич перепела известный хит Леди Гаги.
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