Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе

Артистка презентовала клип на песню "Солодка кара".

Популярная украинская исполнительница, которая заняла третье место на “Евровидении-2013“, Злата Огневич выпустила новый видеоклип на композицию “Солодка кара“. Премьера ролика состоялась 23 мая на официальном Youtube-канале артистки.

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Отметим, что съемки клипа проходили на заброшенном заводе в центре Киева, который уже более 20 лет не функционирует. Режиссерами видеоработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников.

“Цього разу зі мною працювала надзвичайно відкрита і креативна команда! Взагалі, я обожнюю працювати з талановитими людьми, це завжди обмін досвідом, красою, ідеями!“, - поделилась впечатлениями от съемок Огневич в своем Instagram.

Отметим, что сингл “Солодка кара“ войдет во второй студийный альбом Златы, над которым она активно работает параллельно с подготовкой к концертному туру по США и Канаде.

Напомним, ранее Злата Огневич перепела известный хит Леди Гаги.