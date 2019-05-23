Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе

Комментариев: 0
Артистка презентовала клип на песню "Солодка кара".
Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе
Злата Огневич представила клип, снятый на заброшенном заводе
instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская исполнительница, которая заняла третье место на “Евровидении-2013“, Злата Огневич выпустила новый видеоклип на композицию “Солодка кара“. Премьера ролика состоялась 23 мая на официальном Youtube-канале артистки. 

Читай также: Певица Злата Огневич сравнила себя с Арьей Старк

Отметим, что съемки клипа проходили на заброшенном заводе в центре Киева, который уже более 20 лет не функционирует. Режиссерами видеоработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников.

“Цього разу зі мною працювала надзвичайно відкрита і креативна команда! Взагалі, я обожнюю працювати з талановитими людьми, це завжди обмін досвідом, красою, ідеями!“, - поделилась впечатлениями от съемок Огневич в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕМ’ЄРА! #СолодкаКара вже на YouTube! . Цього разу зі мною працювала надзвичайно відкрита і креативна команда! Взагалі, я обожнюю працювати з талановитими людьми, це завжди обмін досвідом, красою, ідеями! Дивіться і коментуйте💋 . •Director @denismanokha . •DOP @m.sh_ph . •choreo @ladakasynets @mariyakozlova88 . •make up @mborshchevska . •hair @yarotskiy_denis . •music/lyric @eyra.music SOUND @vadimlisa . •producer @vitalikdenchuk . #златаогневич #singer #українськамузика #zlataognevich #music #M1 @m1

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Отметим, что сингл “Солодка кара“ войдет во второй студийный альбом Златы, над которым она активно работает параллельно с подготовкой к концертному туру по США и Канаде.

Напомним, ранее Злата Огневич перепела известный хит Леди Гаги.

Поделись:
Теги: Злата Огневич
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь