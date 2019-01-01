Кто станет избранницей Холостяка?
Читай также: "Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть финал
Уже в эту пятницу долгожданный финал романтического реалити "Холостяк" на СТБ, который пройдет в страстной Италии. Два решающих свидания, две особые девушки, и только одной из них достанется кольцо и слова любви.
Лиле Никита предложит отправиться на вулкан, а Даше – использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве.
Читай также: Герой шоу "Холостяк" Черкасов и его жена рассказали о воспитании сыновей
Участницы намерены на последней встрече с Холостяком раскрыть душу и приложить максимум усилий, чтобы получить заветное кольцо в финале. Но последняя возможность побыть вместе превратится в бесконечное выяснение отношений.
Я злюсь на тебя, - заявила Даша Никите уже при встрече. – Я тебе буду говорить все, что у меня накопилось внутри.
Я не был к этому готов, - поделился Холостяк.
Читай также: "Холостяк" 9 сезон: смотреть одиннадцатый выпуск онлайн
А вопрос Никиты о совместном будущем не на шутку напугает девушку. Какие свои неожиданные стороны продемонстрирует Даша, чем поразит мужчину?
Лиля очутится перед лицом своего самого большого страха, о котором Никита даже не догадывался.
У меня была злость на себя, потому что я понимала, что беру и с первых минут свидания все порчу, - говорит Лиля.
Настроение было, мягко говоря, немного испорчено, - признался Холостяк. - Я даже не представлял, что все может обернуться именно так.
Неужели Никита захочет прекратить свидание, едва начав его?
Но настоящим чувствам никакие ссоры не помешают. Страсть в конце концов победит, и герои уже не в силах будут противостоять взаимному притяжению.
Кто завладеет сердцем самого желанного мужчины страны, и с кем Никита захочет остаться после проекта, увидим уже в пятницу в 20:00 в долгожданном финальном выпуске реалити «Холостяк» на СТБ.
Ранее мы писали, что Потап подтвердил свадьбу с Настей Каменских.
Полная версия правил