В пятницу у холостяка будет два решающих свидания .

Кто станет избранницей Холостяка? пресс-служба

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Уже в эту пятницу долгожданный финал романтического реалити "Холостяк" на СТБ, который пройдет в страстной Италии. Два решающих свидания, две особые девушки, и только одной из них достанется кольцо и слова любви.

Лиле Никита предложит отправиться на вулкан, а Даше – использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве.

пресс-служба

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Участницы намерены на последней встрече с Холостяком раскрыть душу и приложить максимум усилий, чтобы получить заветное кольцо в финале. Но последняя возможность побыть вместе превратится в бесконечное выяснение отношений.

Я злюсь на тебя, - заявила Даша Никите уже при встрече. – Я тебе буду говорить все, что у меня накопилось внутри.

Я не был к этому готов, - поделился Холостяк.

пресс-служба

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А вопрос Никиты о совместном будущем не на шутку напугает девушку. Какие свои неожиданные стороны продемонстрирует Даша, чем поразит мужчину?

Лиля очутится перед лицом своего самого большого страха, о котором Никита даже не догадывался.

У меня была злость на себя, потому что я понимала, что беру и с первых минут свидания все порчу, - говорит Лиля.

пресс-служба

Настроение было, мягко говоря, немного испорчено, - признался Холостяк. - Я даже не представлял, что все может обернуться именно так.

Неужели Никита захочет прекратить свидание, едва начав его?

пресс-служба

Но настоящим чувствам никакие ссоры не помешают. Страсть в конце концов победит, и герои уже не в силах будут противостоять взаимному притяжению.

пресс-служба

Кто завладеет сердцем самого желанного мужчины страны, и с кем Никита захочет остаться после проекта, увидим уже в пятницу в 20:00 в долгожданном финальном выпуске реалити «Холостяк» на СТБ.

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