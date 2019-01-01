"Страва честi": Юрий Ковриженко научится готовить вьюнов

Новый выпуск кулинарного шоу выйдет 26 мая.

В воскресенье, 26 мая, в 9:00 на СТБ зрители увидят двенадцатый выпуск кулинарного тревел-шоу “Страва честi“. В этот раз ведущий, шеф-повар Юрий Ковриженко, отправится в Житомирскую область. Именно там живет хозяюшка, которая знает уникальный рецепт сушеных вьюнов.

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Выловить и приготовить вьюнов – дело не из простых. Еще сложнее – избавиться от неприятного рыбного запаха и мелких косточек. Героиня выпуска вывела собственные лайфхаки, которые помогают ей приготовить блюдо невероятно вкусно. За оригинальным деликатесом к ней приезжает местная элита и чиновники разных рангов. Чтобы выведать секреты хозяюшки, к ней отправляется и Юрий Ковриженко.

Преодолевать сложные маршруты ведущему поможет верный спутник – автомобиль, которому под силу любые препятствия, – LAND ROVER Discovery.

Юрий Ковриженко пресс-служба

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Кроме кулинарных открытий, ведущего ожидает масса приключений! Ревнивый муж Наталии устроит шеф-повару настоящее испытание. Кроме того, мужчины затеют спор: если ведущий выловит вьюнов, супруг героини приготовит романтический ужин для жены, если же нет – не ввяжется в такую затею. Чтобы выиграть спор и воплотить в жизнь мечту хозяюшки, Юрий отправится в непроходимый лес на поиски лесника, заберется в болото и попытается выловить вьюнов. Что из этого получится?

"Страва честi" пресс-служба

Конечно же, Юрий Ковриженко представит авторский рецепт. Ведущий постарается удивить мастерицу ее коронным блюдом в совершенно новой – ресторанной вариации. Смогут ли мужчины воплотить в жизнь мечту героини? Смотрите в воскресенье, в 9:00 на СТБ!

Ранее ведущий программы “Страва честі“ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща.