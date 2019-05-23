Алина Гросу устроила "Грязные танцы" в новом клипе

Артистка выпустила собственную версию "Грязных танцев".

Популярная украинская исполнительница Алина Гросу, известна так же как GROSU, выпустила новую видеоработу на композицию “Грязные танцы“.

Читай также: Алина Гросу впервые показала будущего мужа

Презентация зажигательного клипа состоялась 23 мая на официальном Youtube-канале артистки.

Отметим, что “Грязные танцы“ - это четвертый сингл из предстоящего альбома Алины. А основная идея клипа была навеяна сюжетом одноименного фильма.

“Хочу подарить вам эту песню к выходным, к началу лета. Пусть она возбуждает и вдохновляет вас желанием танцевать, любить..страстно, бездумно, безмерно и безусловно. Будьте счастливы и испытывайте самые яркие эмоции.. Люблю вас. #ПОТАНЦУЙСОМНОЙ P.s. Как вам наше музыкальное продолжение трилогии #ДикоЛюбилаВову?)“, - эмоционально написала Алина в своем Instagram.

В новом клипе Алина вновь предстала в образе монахини. Также в съемках видео принял участие актер театра и кино Роман Полянский, который уже появлялся в предыдущим видео Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу полностью разделась в клипе “VOVA“.