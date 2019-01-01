"1+1" снимает комедию "Отмороженный" с DZIDZIO в главной роли

Телеканал объявил о начале съемок 16-серийной комедии.

На днях телеканал “1+1“ начал съемки 16-серийной комедии “Отмороженный“, главную роль в которой исполнит актер, певец, тренер вокального проекта “Голос. Діти“, народный любимец – Дзидзьо.

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По сюжету комедии, семья Дзидзюков собирается наконец продать свой старый дом и переехать жить в большой город. Их заветная мечта, как Титаник, разбивается об лед. В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу - своего родственника, который исчез 23 года назад. Оказывается, Миша стал частью большого научного эксперимента. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с “отмороженным“ родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в “лихих 90-х“ да еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

Проект является собственной разработкой телеканала “1+1“. Продюсеры комедийного сериала – Алёна Еремеева и Дарина Жукова. Авторы сценария – Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт.

“Когда Дарина Жукова принесла эту заявку на обсуждение, то она сразу была убеждена, что это роль для Дзидзьо. И это нас зажгло! Сценаристам даже ничего больше не надо было объяснять об образе главного героя, они писали Мишу именно таким, какой он есть. Конечно, в сериале Дзидзьо будет немного иным, новым, не таким, как в клипах или фильмах, но очень узнаваемым и понятным для всех зрителей. Мы счастливы, что с командой DZIDZIOFILM попали на одну волну“, - комментирует Алена Еремеева, главный продюсер сериалов и фильмов канала “1+1“.

Также в сериале снимаются Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Влада Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко.

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Производством проекта по заказу канала “1+1“ занимается продакшн “Основа Фильм“ (продюсеры Татьяна Куц и Виктория Горенштейн).

Режиссером сериала выступила Ирина Васильева, художником по костюмам стала Надежда Кудрявцева, оператор-постановщик – Дмитрий Киптилый, художник-постановщик – Анастасия Ержиковская-Снисаренко, художник по гриму – Елена Тулапина, кастинг-директор – Лилия Китайгора и исполнительный продюсер – Алексей Сень.

Съемки сериала будут проходить в Киеве в течение лета. Премьера комедии “Отмороженный“ состоится уже в этом году на канале “1+1“.

Напомним, ранее телеканал “1+1“ сообщил о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал “Школа“.