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Четыре спецагента - в эфире М1: на телеканале стартует провокационное сериалити “Ангелы М”

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Главный музыкальный телеканал Украины запускает нестандартную программу об обратной стороне шоу-бизнеса .

Четыре спецагента - в эфире М1: на телеканале стартует провокационное сериалити “Ангелы М”
Четыре спецагента - в эфире М1: на телеканале стартует провокационное сериалити “Ангелы М”
пресс-служба

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Мир шоубиза привлекает красивой глянцевой жизнью, но таким ли он есть на самом деле? Телеканал М1 решил показать его без фильтров и прикрас в новом проекте “Ангелы М”. За дело разоблачения сплетен и правды берутся четыре прекрасных спецагента: Маша Виноградова, Мила Еремеева, Виктория Батуи и Emma D. Любимицы зрителей М1 покажут себя в необычном амплуа!

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Маша Виноградова:

Мы попробуем раскрыть те черты шоу-бизнеса, которых мало кто касался. Это будет интересно! Почему еще стоит за нами следить? Мы все хороши как на подбор, и на это просто приятно смотреть!

Мила Еремеева

Зритель сможет увидеть, насколько мы близки, узнает нас лучше. Мы хотим, чтобы каждый нашёл что-то новое, узнал то, о чём до сих пор не знал, — и обрадовался тому, что мы есть! Нам с девочками очень комфортно вместе, мы готовы покорять новые и новые проекты. Радуйтесь, что мы снова вместе на экране, теперь — в изменённом формате!

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Виктория Батуи:

Это самая ожидаемая премьера! По крайней мере, по нашей версии! (улыбается) Мне нравится, что формат шоу подкупает своей новизной. Я бы даже назвала его сериалити! Зрелищ будет очень много! У нас ещё достаточно идей, поэтому, надеемся, шоу получит много одобрительных отзывов от зрителей!

Emma D:

Оригинальным “ангелам Чарли” доверяли только самые сложные задачи! Вызов принят! Это будет очень круто!.

Премьера проекта “Ангелы М” состоится в среду, 22 мая, в 21:00.

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Теги: шоу, М1, шоу-биз, расследование
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Источник: ivona bigmir)net

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