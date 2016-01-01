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Конкурс красоты "Королева Украины-2019": как прошло самое зрелищное шоу весны

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17 мая на главной площади премиального ЖК "Бульвар Фонтанов" состоялось фантастическое шоу "Королева Украины 2019" .
Конкурс красоты "Королева Украины-2019": как прошло самое зрелищное шоу весны
Конкурс красоты "Королева Украины-2019": как прошло самое зрелищное шоу весны
пресс-служба

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Из года в год конкурс “Королева Украины“ привлекает внимание тысяч поклонников женской красоты. В этом году он прошел с особым размахом! Невероятное шоу красоты и таланта смогли увидеть около 2000 гостей в историческом сердце украинской столицы - на аллее фонтанов премиального жилого комплекса закрытого типа “Бульвар Фонтанов“.


 
За титул и корону боролись 18 невероятно красивых участниц из разных городов Украины.
 
Девушки поразили зрителей не только внешними данными, но и талантами. Выходы девушек сопровождали специальные гости шоу - виртуозный Евгений Хмара и неповторимый KHAYAT, загадочная Eneli, легендарный Karl Frierson и невероятный Lou Bega.
 

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Участницы шоу дефилировали в невероятных купальниках от CAso CAzzo и сети бутиков INGENUE, в чрезвычайных лугах от украинского бренда Polonets и модного бренда LTB. А вот финальное дефиле участниц традиционно состоялось в роскошных вечерних платьях от Royal Wedding.


 
Оценивали девушек настоящие эксперты женской красоты: Наталья Ковалева (Президент Конкурса), Сергей Глушко (вице-президент Конкурса), Ирина Трухачева (главный редактор журнала “Натали“), Татьяна Витязь (зам. Главного редактора журнала VIVA), Павел Прядко (ведущий программы “Свидетель“ на канале НТН), Евгений Савенков (Начальник департамента маркетинга и продаж фитнес-центр премиум класса GYMMAXX), Богдан Юсипчук (украинский актер, модель, телеведущий, красивый мужчина планеты).
 

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По результатам протоколов экспертного жюри в ТОП-6 финалисток конкурса, которые представят Украину на Международных конкурсах, попали: Миронова Виктория “Королева Украины Grand International 2019“, Родина Дарья “Королева Украины Global 2019“, Ягмурджы-Агеева Карина “Королева Украины Planet 2019“, Лакишек Лилия “Королева Украины Model Of The World 2019“, Лубенченко Оксана “Королева Украины United Continents 2019“, Марциняк Марта “Королева Украины International 2019“.


 
Специальные титулы и короны получили: Зеленская Алина “Queen of Bikini 2019“, Лубенченко Оксана “Королева GymMaxx 2019“, Медлярская Виктория “Королева Таланта 2019“ и др. Титул, корону и ленту “Королева зрительских симпатий Украины 2019“ по результатам онлайн-голосования получила Ханак-Струк Камила.


 
Все участницы и гости смогли получить множество подарков от организаторов шоу и партнеров мероприятия, а самое главное - незабываемые эмоции и впечатления от, действительно, непревзойденного шоу Королева Украины на Бульваре Фонтанов.

Ранее мы писали, что в Киеве пройдет вечер фламенко. 
 

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Теги: конкурс красоты, Мисс Украина, Королева Украины
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Источник: ivona bigmir)net

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