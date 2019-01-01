Стилист рассказала о самых модных очках этого лета

Какие солнцезащитные очки будут в моде этим летом.

Наверное, каждая модница в начале летнего сезона задумывается, какие очки выбрать, чтобы быть в тренде. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ пообщались со стилистом и узнали, какие солнцезащитные аксессуары выбрать, чтобы выглядеть модно в течение всего лета.

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Овальные розовые, как у Джиджи Хадид, необычной геометрической формы, как любит Надя Дорофеева, большие, как маска сноутбордиста, как на Маше Ефросининой, или круглые, как у Лилии Ребрик? Стилист Анна Сухина-Бродская рассказала о том, как подобрать очки, которые будут подходить именно вам, а также о тренде 2019 года, который подойдет, без преувеличения, - всем.

Тренды 90-х – матричные очки, но выбирать их нужно правильно, да и от ультрафиолетовых лучей они не защитят – слишком узкие линзы. Подобные им – геометрические очки.

“Одна из самых популярных моделей очков на сегодня – это узкие очки, очки из 90-х или, как их еще называют – матричные очки. И я бы не советовала их носить девушкам, у которых очень широкое лицо – чтобы они не портили пропорции – лицо не выглядело еще шире“, – поделилась стилист Анна Сухина-Бродская в программе “Ранок з Україною“.

Надя Дорофеева пресс-служба

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Очки-бабочки – достаточно широкая форма, которая подойдет девушкам с округлым лицом и заостренным подбородком, иначе они примут все внимание на себя и подчеркнут недостатки лица.

“Это другая вариация очков “кошечки“, но более округлые и немного вытянутые по углам, – поэтому они прекрасно гармонируют с круглым лицом“, – комментирует аксессуар стилист в эфире канала “Україна“.

Лилия Ребрик пресс-служба

Очки-маска – любимый аксессуар Ким Кардашьян, но здесь тоже не без нюансов. Это последний писк моды, модель, которая уже в следующем сезоне будет на каждой второй.

“Они не подойдут девушкам, у которых лицо очень узкое, маленькое или наоборот очень широкое – будут еще сильнее увеличивать и демонстрировать недостатки“, – рассказала стилист Анна Сухина-Бродская.

Маша Ефросинина пресс-служба

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Необычная треугольная форма уже стала модной классикой. Но женщинам с острыми чертами лица такие не подойдут.

“Их еще называют “кошечки“, они пришли к нам с ретро-времен – в военные годы, а популярными стали с тех пор, как их начала носить Мерлин Монро“, – комментирует стилист.

Новомодные очки без перегородки на носу, но при таком выборе надо учесть особенности лица.

“Если у вас широкий, большой нос или широко посаженные глаза, то такая форма вам не подойдет“, – рассказала стилист в “Ранку з Україною“.

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Тренд 2019 – вайфареры – универсальный аксессуар для любой украинской женщины. Это очки, которые пришли с середины 20-го века, а первой их представила миру Одри Хепберн в фильме “Завтрак у Тиффани“. Такая модель универсальна для любой формы лица.

“Так как они достаточно широкие – форма не совсем определена, то есть, она и не квадратная с резкими углами, и не круглая“, – прокомментировала самую трендову форму солнцезащитных очков стилист Анна Сухина-Бродская.

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как определить тренды будущего сезона.