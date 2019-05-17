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В Британии проводят психотерапию для зрителей "Игры престолов"

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Психологи будут помогать тем, кого расстроил финал киносаги.

В Британии проводят психотерапию для посмотревших финал
В Британии проводят психотерапию для посмотревших финал "Игры престолов"
instagram.com/gameofthrones

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На днях завершился финальный, 8 сезон, киносаги “Игра престолов“, который стал самым популярным сериалом в истории - его одновременно смотрели более 19 млн. человек. За многочисленными сюжетными линиями и судьбой героев зрители следили с повышенным вниманием - а главная интрига киносаги - кто же займет Железный трон - массово обсуждалась в Сети. Однако, после выхода последних нескольких серий - многие зрители остались недовольны и даже предлагали создателям переснять последний сезон.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Last War. #GameofThrones

Публикация от gameofthrones (@gameofthrones)

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Британские психологи увидели проблему еще глубже - они считают, что завершение “Игры престолов“ не просто разочаровало многих поклонников, но и нанесло зрителям психотравму, с которой они не способны справиться самостоятельно. По мнению экспертов, часть фанатов болезненно переживают "несоответствующее" завершение киносаги, а большая часть фанатов - то, что сериал закончился. Такую травму экперты сравнивают с расставанием с дорогим человеком  - потому часть поклонников “Игры престолов“ сейчас находятся в уязвимом состоянии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The greater the risk. #GameofThrones

Публикация от gameofthrones (@gameofthrones)

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Чтобы помочь раздосадованным кинолюбителям, британский сайт Bark.com организовал для них психологическую помощь - онлайн работают профессиональные психотерапевты, которые тоже смотрели "Игру престолов". Они могут выслушать всех желающих, обсудить с ними повороты сюжета и смерти персонажей, а также оказывают необходимую психологическую поддержку.

Получасовой сеанс стоит 25 долларов, а час - 50 долларов соответственно.

Эксперты утверждают, что они помогают справиться с такими чувствами фанов "Игры" как горе, гнев, непонимание, потерянность и грусть.

Ранее мы писали, что для роли Дейенерис Таргариет актриса готовилась, слушая речи диктаторов. 

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Теги: Игра Престолов, психологи, психотерапия
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Источник: ivona bigmir) net,

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