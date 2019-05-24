"Холостяк" 9 сезон: стало известно имя победительницы
В пятницу, 24 мая, на телеканале СТБ вышел финальный выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.
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Лиля Ким и Даша Квиткова вместе с Никитой Добринынин отправились в Италию, где у них состоялись решающие свидания.
Даше Холостяк предложил использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве. Они прогулялись по набережной южного Амалфи и напряженно выясняли отношения.
Далее свидание продолжилось в дорогом ресторане. Никита начал задавать девушки вопросы из разряда бытовухи, что очень огорчило участницу. Поэтому Никита решил просто поцеловал девушку, а далее отправиться с ней на шоппинг.
Свидание закончилось ужином в постели с бутылочкой вина и огромной тарелкой вермишели.
Лиле Никита предложит отправиться на вулкан. Идея свидания была в том, чтобы поменяться ролями. Никита предложил Лиле сесть за руль автомобиля.
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После восхождение на вулкан пара отправилась на ужин в гостиничный номер. Вечер начался с массажа и перешел в поцелуи.
После ярких свиданий в Италии трое вернулись в Киев, где Никита сделал окончательный выбор.
В долгожданном финальном выпуске “Холостяка“ главный герой 9 сезона решил продолжить свои отношения после проекта с Дашей. Именно она стала победительницей шоу.
Финальный выпуск 9 сезона шоу “Холостяк“:
Как прошел одиннадцатый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.
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