"Холостяк" 9 сезон: стало известно имя победительницы

24 мая вышел двенадцатый выпуск самого романтического шоу.

"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть финал instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 24 мая, на телеканале СТБ вышел финальный выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Лиля Ким и Даша Квиткова вместе с Никитой Добринынин отправились в Италию, где у них состоялись решающие свидания.

Даше Холостяк предложил использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве. Они прогулялись по набережной южного Амалфи и напряженно выясняли отношения.

Далее свидание продолжилось в дорогом ресторане. Никита начал задавать девушки вопросы из разряда бытовухи, что очень огорчило участницу. Поэтому Никита решил просто поцеловал девушку, а далее отправиться с ней на шоппинг.

Свидание закончилось ужином в постели с бутылочкой вина и огромной тарелкой вермишели.

Лиле Никита предложит отправиться на вулкан. Идея свидания была в том, чтобы поменяться ролями. Никита предложил Лиле сесть за руль автомобиля.

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После восхождение на вулкан пара отправилась на ужин в гостиничный номер. Вечер начался с массажа и перешел в поцелуи.

После ярких свиданий в Италии трое вернулись в Киев, где Никита сделал окончательный выбор.

В долгожданном финальном выпуске “Холостяка“ главный герой 9 сезона решил продолжить свои отношения после проекта с Дашей. Именно она стала победительницей шоу.

Финальный выпуск 9 сезона шоу “Холостяк“:

Как прошел одиннадцатый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.