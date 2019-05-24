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"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть финал

Спецтема: ТВ и телешоу
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24 мая выйдет двенадцатый выпуск самого романтического шоу.
"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть финал
"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть финал
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 24 мая, на телеканале СТБ выйдет финальный выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой шоу, известный телеведущий и редактор журнала “XXL“ Никита Добрынин познакомил участниц со своими родственниками.

Также на прошлом неделе на церемонии роз Никита попрощался с Софией. А Даша и Лилия прошли в финал шоу и совсем скоро станет известно, кто из них станет победительницей проекта “Холостяк“.

Как прошел одиннадцатый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Холостяк 9, Никита Добрынин, смотреть онлайн Холостяк 9, Холостяк 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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