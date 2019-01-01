Гарик Кричевский: "Чтобы исполнять шансон, не обязательно быть криминальным авторитетом"

Звезда шансона рассказал о предстоящем сольном концерте в Киеве.

Звезда шансона Гарик Кричевский в эксклюзивном интервью в “Ранку з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, рассказал, связан ли он с криминалом, кто из продюсеров за ним стоит и будут ли дети продолжать его дело.

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“Киевлянка“, “Мой номер-245“ – этим песням Гарика Кричевского уже не один десяток лет и на каждом концерте поклонники напевают их. Уже завтра Кричевский выступит с сольным концертом в Киеве, специально к этому событию артист готовит своим поклонникам сюрприз.

“Будут новые песни и у нас остался всего один трек для того, чтобы завершить новый альбом, который мы писали 5 лет. Это уже будет 10 или 11 студийный альбом в моем репертуаре“, – рассказал Гарик Кричевский в программе “Ранок з Україною“.

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За свою карьеру Гарик Кричевский множество раз сталкивался с понятиями “шансон“ и “криминал“. В интервью он признался, необходимо ли иметь криминальный опыт, чтобы писать и исполнять песни в жанре шансон.

“В начале 90-х ко мне подошел один парень – молодой, спортивный и сказал, что я могу обратиться к нему за помощью, если будут какие-то проблемы. А какие проблемы? “Ты же не сидел, а поешь по понятиям“. И, когда мне представилась возможность, я у очень авторитетного человека спросил: “Я врач, могу ли я писать и петь песни на криминальную тематику?“, на что получил ответ – “Конечно, никаких вопросов, по каким понятиям, в этом смысле ни у кого нет“, – комментирует артист в эфире канала “Україна“.

Успех Гарик Кричевский завоевал без продюсеров. Говорит, что характер у него не для продюсеров – не может петь то, что скажут, и отдавать часть заработанных денег чужому человеку. Помогает Гарику в его творчестве жена – Анжела. Она на страже и домашнего уюта, и карьеры мужа. Вместе пара уже двадцать восемь лет.

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Дети же артиста идут по стопам отца. 22-летняя Виктория покинула занятия фортепиано, хотя и закончила музыкальную школу, пела в коллективе... Но, как папа пошла в медицинский университет. Такой же выбор сделал и пятнадцатилетний Даниэль. И для Кричевского не важно, чем будут заниматься его дети. Главное, чтобы были счастливы и не нарушали закон.

“Я еще не услышал от них того, что бы мне могло понравиться, что меня бы тронуло и я сказал: “Ух, кайф!“, – если так будет, то я бы хотел, чтобы они стали артистами. Вика тоже поет, иногда со мной на бэк-вокале. Она знает всю мою программу и в Киеве, кстати, она тоже будет на беках. И, плюс, мы споем дуэтом“, – поделился Гарик Кричевский в эфире канала “Україна“.

А насколько удачным будет дуэт Гарика Кричевского с дочерью и какие песни из репертуара кумира лучше знают поклонники, сможем узнать уже завтра на концерте артиста!

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