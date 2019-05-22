Зиброва обвинили в нетрадиционной ориентации, а Монро – в богатом спонсоре

Украинские звезды рассказали о самых забавных слухах о себе.

В программе“Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, популярные артисты поделились самыми странными и забавными слухами о себе. Кого из украинских певцов записали в тайные любовники Земфиры? И кто из известных телеведущих тайно родил сына от Дзидзьо?

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Личная жизнь звезд всегда интересовала людей. Поэтому нестранно, что многие сами додумывают какие-то детали. Например, певицу и телеведущую Олю Цибульскую удивили сплетни о том, что сына она родила от… Дзидзьо.

“Это очень смешно. Недавно мы показали сына, и все сразу начали писать, что сын в очках – это просто копия Дзидзьо. Ну тогда я – Пенелопа Крус, спасибо за комплименты“, – смеется Оля Цибульская.

Однако Оля – не единственная знаменитость, кому приписывают тайного ребенка.

“В Интернете писали, что у меня дочь, – рассказывает в программе “Ранок з Україною“ Дима Коляденко. – Я говорю – да, у меня дочь и зовут её Филипп. Филя тогда еще не был известен, не было группы KADNAY. И кто-то написал, что у меня дочь от Лены Коляденко“.

А вот Дмитрия Шурова СМИ записали в пылкие любовники другой звезды.

“Топ-утка обо мне, которую я слышал за жизнь – что я секретный любовник Земфиры и мы встречаемся в тайной квартире. И люди даже публиковали фото, – улыбается Дмитрий Шнуров. – Я не обижаюсь, а чего? Я люблю медиа. Если они меня не дискредитируют и не оскорбляют мою семью, никаких проблем нет“.

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Не обошли подобные истории и Диву Монро. Однако та говорит, что совсем не обидчивая – просто сразу… проклинает.

“Самый нелепый слух о Монро, наверное, то, что всю мою деятельность спонсирует депутат Киеврады. Это я не раз читала. Вы знаете, я до такой степени искренняя, честная и откровенная – ну спросите, я отвечу. Спонсоров не было, но очень хотелось. А вообще я не обидчивая, сразу проклинаю“, – шутит Монро в эфире канала “Украина“.

А вот Павла Зиброва однажды сплетни в СМИ разозлили не на шутку:

“Как-то говорили, что я нетрадиционной ориентации. Это меня вывело страшно“.

Лидеру группы “Воплі Відоплясова“ Олегу Скрипке для шума хватило одного фото – в вышиванке.

“Когда-то очень давно я сфотографировался в вышиванке. И потом в Интернете, в СМИ я везде был в вышиванке. И люди думают, что я хожу только в них“, – говорит Олег Скрипка.

Тем не менее, доля правды в этом есть, ведь музыкант даже дома ходит в вышитой рубашке.

“Просто, как правило, это лен, а он удобен тем, что зимой в нем тепло, а летом – прохладно. И, когда ко мне приходят гости, они говорят: “О, вы так подготовились“, – а я просто всегда так хожу дома“.

Напомним, ранее Олег Винник прокомментировал слухи об ориентации и богатой покровительнице.