Вышла видеоработа на песню Solo.

Джамала снялась в стеклянном кубе в замке графини Уваровой instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала выпустила новый клип на песню Solo. В кадре артистка появляется в необычных нарядах, включая розовое платье-зефирку.

Режиссером видео выступила Анна Бурячкова, известная своими работами для “Океана Эльзы“, Pianoбой, “Друга рика“, BRUTTO и других.

Снимали видеоработу в в имении графини Уваровой в Киеве. По словам режиссера, сюжет работы - философский, он показывает неоднозначность “хрустальных замков“, которые мы строим внутри себя.

Читай также: Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео Пространство, в котором происходит действие клипа, символизирует хрустальные замки, которые мы строим, чтобы отгородиться от остального мира. Нам кажется, что внутри замка мы можем быть собой и не бояться оценок и реакций других людей. Вот только замки эти хрупкие и прозрачные, - пояснила идею клипа режиссер.

Джамала рассказала, что съемки были не из легких - внутри стеклянного куба было душно, а кроме того - приходилось танцевать в довольно неудобных платьях.

Читай также: Клип с ключевыми событиями “Игры престолов“ набрал почти 8 млн. просмотров Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах ... Съмки были сложными. Большую часть времени я находилась в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха, поэтому было сложно не только двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне. При этом нужно было петь и танцевать в достаточно непростом платье и с очень тяжелыми украшениями, - призналась певица.

Джамала также отметила, что танцы - не постановка, а ее импровизация.

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