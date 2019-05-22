Ведущая Янина Соколова поборола рак и планирует помогать больным людям.

"Рак лечат любовью": Янина Соколова рассказала о болезни и опубликовала фото после "химии" facebook.com/pg/Yanina-Sokolova

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Популярная украинская телеведущая Янина Соколова перенесла страшное заболевание и прошла серьезный курс лечения в киевском Институте рака. Об этом ведущая написала на своей странице в Фейсбук, добавив новое фото - на снимках Янина без волос.

Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК. За 7 месяцев я его побороли. Публичное и реальная жизнь часто очень конрастны :)

Пока общество упражнялись скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, присоединенная к аппаратам, увешенная катетарамы по всему телу и с дырками в животе, - написала Соколова.

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Также телеведущая поделилась подробностями лечения и отметила, что все это время продолжала активно работать.

yanina.life

За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце. За это же время я создала 30 эфиров Рандеву с Яниной Соколовой и КИНО с Яниной Соколовой, 20 выпусков Вечер с Яниной Соколовой, получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионных курса в нашей с Olesia Korzhenevska Screen School издала книгу Шевченко на каждый день, сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который вот-вот выйдет в прокат в Париже, - написала Соколова.

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Кроме того, Янина Соколова поделилась, насколько тягостное впечатление на нее произвела статистика заболевания и отношения окружающих к онко-больным.

За эти 7 месяцев я поняла что такое настоящая дружба, любовь и жертвенность. И то, что наше общество не готово сосуществовать, а государство не всегда готова предоставить приемлемые условия жизни и лечения для таких как я. По статистике в Украине 1000000 больных раком. Я повторю еще раз: 1000000! То есть примерно каждый 42 в Украине болеет этой ужасной бациллой. Для средне статистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма - живой труп. Испорченный материал. Мусор, не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе, - написала Соколова.

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В завершении поста Соколова рассказала о планах создания мультимедийного проекта о раке.

yanina.life

Мне 35. И я хочу следующую часть своего публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинском, больным раком облегчить жизнь и быть ... счастливыми. Даже в этот плохой период. Именно с этой целью мы с командой решили создать мультимедийный проект. Здесь можно подписаться на его страницу Я, Нина Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления.

Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви.

Да, именно любви. Потому спасение от рака - это любовь, - написала Янина.

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