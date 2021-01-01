День рождения Наоми Кэмпбелл: соблазнительные фото Черной пантеры

Сегодня одна из самых успешных моделей мира отмечает День рождения.

Сегодня, 22 мая, свой 51-й день рождения отмечает британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл.

Звезда работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой чернокожей девушкой, которая появилась на обложках французского Vogue и британского Time.

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В 1986 году Кэмпбелл впервые украсила обложку известного глянца Elle. В конце 1980-х годов появилась на телевидении в шоу Билла Косби. Позже модель снялась в нескольких телесериалах в роли самой себя.

В 1991 году Наоми стала одной из 50 красивейших женщин мира по версии People. А в 1995-м супермодель начала карьеру певицы и выпустила альбом Babywoman.

Кэмпбелл за ее поведение иногда называют Черной пантерой. Звезду много раз арестовывали за оскорбления своих помощников и обслуживающего персонала.

А совсем недавно звезда родила первенца. Радостной новостью Наоми поделилась у себя на странице. Но по словам именинницы, в декрете она надолго задерживаться не собирается, и уже планирует приступить к рабочим обязанностям.

В честь праздника топ-модели Ivona подготовила топ-15 самых соблазнительных снимков.





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