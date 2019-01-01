На 2+2 покажут сериал про конного полицейского .

Дмитрий Сова и Артемий Егоров в сериале "Рейнджер" пресс-служба

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Телеканал 2+2 совместно с Министерством культуры Украины снимает украиноязычный остросюжетный сериал "Рейнджер" про смелого, принципиального, но слишком правильного сержанта канадской конной полиции Пола Гордийчака, который по иронии судьбы становится участковым в небольшом приграничном городке Украины.

Сериал "Рейнджер" – 24-серийный детектив про канадца украинского происхождения Пола Гордийчака, который приезжает в Украину в качестве инструктора программы "Украинский шериф". Неожиданная гибель коллеги вынуждает Пола не просто остаться на исторической Родине после окончания контракта, а стать участковым карпатского городка Нагура. Педантичный, честный канадец, который привык соблюдать правила и законы, сталкивается с реалиями украинской приграничной жизни, где процветает незаконная вырубка лесов, контрабанда, нелегальная миграция, а преступники остаются безнаказанными. Но справиться с криминалитетом окажется не так просто – за Полом охотится профессиональный киллер, а новый напарник Степан Фомин не рад назначенному шерифу.

В главных ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарина Егоркина, Дарина Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Анатолий Зиновенко и другие.

пресс-служба

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Съемки сериала "Рейнджер" проходят при поддержке Министерства внутренних дел Украины.

Мы рады новым возможностям в реализации сериального контента, который стал доступным благодаря поддержке государства. Это действительно новое слово в нашем производстве, не только, потому что сериал снимается полностью на украинском языке, но и благодаря идейному наполнению, которое мы вкладываем в него. Через близкий и понятный зрителю жанр приключенческого детектива мы пытаемся показать наше видение изменений в стране. Создаем новых героев, которые помогут нашему обществу меняться и строить будущее Украины, – отмечает Максим Кривицкий, генеральный продюсер канала 2+2. – Канал 2+2 очень серьезно отнёсся к подготовке этого проекта. Мы привлекли лучших специалистов из разных сфер производства, консультантов, а также рады, что подобрано мощный актерский состав. Могу сказать, что для нас работать с такими профессионалами – это безусловно развитие и ценный опыт! Отдельно хочу поблагодарить министра внутренних дел Арсена Авакова, госсекретаря МВД Алексея Тахтая и главу Департамента коммуникаций МВД Артёма Шевченко за содействие и надежную поддержку проекта!

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24-серийный детектив «Рейнджер» по заказу телеканала 2+2 снимает "ТЕТ Продакшн". Генеральные продюсеры: Александр Ткаченко, Максим Кривицкий. Продюсеры: Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитрий Сафановский, Максим Мовчан, Вадим Червяков. Режиссер: Сергей Крутин. Главный автор: Андрей Бабик.

Сьемки сериала «Рейнджер» проходят на нескольких основных локациях в Киеве, Киевской и Ивано-Франковских областях, а также в Карпатах. Премьерный показ сериала запланирован на 2020 год.

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