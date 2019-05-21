Лилия Ребрик призналась, сколько времени тратит на макияж

Телеведущая поделилась полезным лайфхаком идеального мейкапа.

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонницами интересными советами по поводу макияжа.

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На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, сколько тратит времени на нанесение косметики перед эфиром. Звезда призналась, что все зависит от того, сколько есть свободного времени. По ее словам, макияж можно создать и за 5 минут. Также звезда заявила, что мейкап девушки делают только для себя так, как мужчины ничего не замечают.

“Скільки часу ви витрачаєте на свій макіяж перед ефірами?“. Скільки є часу - стільки й витрачаємо. Буде дві години - дві години знайдемо, що малювати. Буде п`ять хвилин - і за п`ять хвилин можемо.І повірте, результат не надто відрізнятиметься, як показує практика. Це ж тільки ми, жінки, помічаємо, що стрілки різні, а чоловіки того не бачать!!! Макіяж- це ж виключно для нас, дівчат, для нашого самовідчуття. Але яким би бездоганним не був макіяж- щасливі очі намалювати неможливо!!! І це найголовніший акцент у макіяжі. Пам’ятайте про це“, - написала артистка.⠀

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Также Лилия поделилась лайфхаком идеального макияжа. Звезда рассказала, как избавиться

от синяков под глазами.

“А от щоб підкреслити нашу красу, ділюся лайфхаком, який для себе винайшла за багато років практики. Спочатку малювати очі, потім ретельно витерти під очима тіні, які посипалися (що тут приховувати, всі тіні більше чи менше осипаються), а потім вже наносити тон і консилер. Тоді тон буде ідеальним і під очима не буде ніяких штучних “синців“. Діліться й ви своїми секретиками). Будемо корисними одна одній)“, - поделилась звезда.⠀

В завершении своего поста телеведущая призналась, что сейчас редко делает макияж сама.

“Одразу відповідаю на запитання: “Ви що, самі робите макіяж?“. Ні! Але дуже люблю! І коли потрібно- можу й сама!“, - заявила Лилия Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами идеальной кожи.