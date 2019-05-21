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Варя Кошевая возвращается на сцену "Голос. Діти"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Дочь Евгения Кошевого вновь примет участие в вокальном проекте "Голос. Діти".
Варя Кошевая возвращается на сцену "Голос. Діти"
Варя Кошевая возвращается на сцену "Голос. Діти"
пресс-служба

В воскресенье 26 мая в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится премьера детского вокального проекта “Голос. Діти“. Пятый сезон откроет телезрителям невероятно сильные взрослые голоса юных вокалистов. Одной из участниц слепых прослушиваний нового сезона станет Варя Кошевая.

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Девочка уже выходила на сцену “Голос. Діти“ в третьем сезоне и попала в команду Потапа. Юная вокалистка дошла до этапа “бои“ на котором вместе с Евой и Талией пела песню Ирины Билык “Маленькая девочка“. Однако по решению их звездного тренера в проекте продолжила участие Таля.

Варя Кошевая тогда на всю страну пообещала: “Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект“.

Варя Кошевая
Варя Кошевая
пресс-служба

Юная исполнительница сдержала слово, и после двух с половиной лет подготовки готова вновь покорить главную сцену страны. Варя говорит, что во время выступления «на слепых прослушиваниях» волновалась, но уже не так сильно, как в первый раз.

“Мне нравится эта сцена и то, что здесь нужно очень много работать. Это постоянное развитие, а конкуренция мотивирует становиться лучше“, - говорит участница. 

Сможет ли Варя Кошевая пройти дальше этапа “слепых прослушиваний“, телезрители 1+1 узнают совсем скоро.

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Отметим, что “Голос. Діти“ - единственный детский вокальный проект в Украине на котором маленькие будущие звезды могут продемонстрировать свой талант на всю страну, и начать путь к карьере мечты. Каждый сезон на кастинг приходят участники, которые уже боролись за гордое звание “Голос. Діти“, но не прошли в прямой эфир.   

В пятом сезоне “Голос. Діти“ телезрителей ждет знакомство с новыми, невероятно сильными голосами, а также, встреча с участниками, которые вернуться на проект, чтобы вновь попытаться покорить всю Украину.

Ранее победительница “Голосу країни-8“ Алена Луценко  представила свадебную песню “Ти моє щастя“.

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Теги: Голос. Діти-5, Варя Кошевая
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Источник: ivona.bigmir.net
Комментариев (1)
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Операторська    21.05.2019, 15:42
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Операторська
дочка цілованого в голову? ну, тепер шанси є ...
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