Автор серии романов “Песнь Льда и Пламени“ написал, что две финальные книги вот-вот выйдут.

Джордж Мартин прокомментировал финал "Игры престолов" facebook.com/pg/georgerrmartinofficial

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После выхода последней серии заключительного, восьмого сезона телесаги “Игра престолов“, автор серии романов “Песнь Льда и Пламени“, который лег в основу сериала, - Джордж Мартин прокомментировал финал. Пост он разместил в своем блоге.

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Мартин отметил, что ему сложно привыкнуть и поверить в то, что сериал завершился. Также писатель выразил благодарность тем, благодаря кому шоу выходило на экранах. Также Джордж Мартин отметил, что сейчас работает над заключительными романами серии “Песнь Льда и Пламени“. Автор отметил, что предпоследняя книга “Ветра зимы“ - выйдет уже очень скоро. За ней последует заключительная часть серии - “Грезы о весне“. Будет ли финал книги совпадать с окончанием сериала, сценарий к которому писали на основе черновиков Мартина к книгам - пока неизвестно, автор держит интригу.

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Будет ли финал книги совпадать с окончанием сериала, сценарий к которому писали на основе черновиков Мартина к книгам - пока неизвестно, автор держит интригу.

Как все это закончится? Я слышу задающих вопрос людей. Такой же конец как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да, - написал Джордж Мартин.

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По его мнению, судить о том, какая из версий концовки будет “реальной“, сможет каждый зритель и читатель, основываясь на своем вкусе.

К слову, после выхода заключительных серий, многие фанаты “Игры“ высказали свое недовольство финалов и даже составили петицию, чтобы финальный сезон сериала был переснят.

Ранее сообщалось, финальную серию последнего сезона “Игры престолов“ просмотрело рекордное число зрителей в истории НВО.