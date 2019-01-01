R&B-дуэт презентовал автобиографичную песню .

TamerlanAlena вспомнили начало своих отношений в новой песне "Не уходи домой" пресс-служба

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Украинский R&B-дуэт TamerlanAlena представляет новый зажигательный сингл "Не уходи домой", который войдёт в будущий альбом артистов.



Дуэт остается верен себе и вновь радует поклонников уникальным фирменным звучанием. Новая песня TamerlanAlena способна заставить не только танцевать под энергичные ритмы, но и почувствовать приятный вкус влюблённости.

пресс-служба

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В преддверии 10 годовщины творчества и семейной жизни, звёздный дует вспомнил о своей завязке отношений, длиною в шесть лет. Первые трогательные встречи, долгожданные нежные слова, безумная тяга друг к другу, эйфория от прикосновений и нежелание расставаться – всё это волной ностальгии накрывает TamerlanAlena в новом сингле "Не уходи домой", а вместе с ними и всех слушателей песни!

В “Не уходи домой“ мы поделились своей, отчасти интимной, историей любви. Вспомнили, какие были разные в начале отношений и как нас тянуло друг к другу, словно магнитом! Как радовались каждой секунде, проведённой вместе и как не любили прощаться. Не верится, что это было почти шесть лет назад!, - откровенно поделились TamerlanAlena. – Не сомневаемся, что наш новый сингл пробудет у слушателей неистовое желание влюбиться этим летом, или как минимум, поддаться горячим танцевальным ритмам!



Сингл "Не уходи домой" войдёт в новый альбом TamerlanAlena, приуроченный к их 10-летию! Выход лонгплея запланирован на осень 2019 года.

пресс-служба

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