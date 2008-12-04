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"Ти моє щастя": Победительница "Голосу країни-8" представила свадебную песню

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Елена Луценко презентовала новую композицию.
"Ти моє щастя": Победительница "Голосу країни-8" представила свадебную песню
"Ти моє щастя": Победительница "Голосу країни-8" представила свадебную песню
пресс-служба

В свет вышла новая композиция победительницы шоу “Голос страны-8“ Елены Луценко “Ти моє щастя“.

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“Ти моє щастя“ - третья авторская работа певицы, и первая, которую она написала самостоятельно. Первые две композиции, патриотическая “Над Україною“ и лирическая “Не тримай“, певица написала в соавторстве с талантливым автором и вокалистом нового проекта MAD HEADS “Украинский“ Михаилом Безушко.

“Когда ты автором собственной песни, для тебя открывается возможность поделиться своими чувствами. Рождение новой истории, новой картины, где я, как художник, вместо красок, остаюсь наедине с фортепиано и чистым листом.
Когда писала песню “Ты мое счастье“, я представляла, что именно эти слова, я буду говорить своему любимому на свадьбе. Это история признания, признания своих чувств, чистых и светлых! Понимание того, что именно этот человек, для тебя Вселенной, твоей судьбой, твоим счастьем! »- рассказывает певица Елена Луценко.

“Ти моє щастя“ - песня-признание, песня-обнажение, песня-клятва. Это о великое чувство - любовь. Эта песня является идеальным саундреком первого танца влюбленных на свадьбе или признанием в любви на свидании. Эта песня и есть любовь!

Напомним, ранее партнер Поляковой по “Танцях з зірками“ женился на финалистке “Голосу країни“.

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Теги: Елена Луценко, Голос країни-8
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Источник: ivona.bigmir.net

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