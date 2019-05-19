"Игнорирую своего мужа": Оля Цибульская раскрыла подробности личной жизни

Звезда показала новый кадр с супругом и поделилась секретом семейной жизни.

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская, которая скрывает своего мужа от публики, поделилась секретом семейного счастья.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежий совместный кадр со своим супругом. В подписи к фотографии артистка рассказала, как общается с любимым.

Артистка призналась, что ни о чем не расспрашивает мужа после того, как он пришел домой с работы. Также Оля попросила подписчиц поделиться своими лайфхаками.

“Я ігнорую свого чоловіка. Після повернення #шанувальникамоїхборщів з роботи, 20 хвилин(знаю складно) не чіпляюсь до нього (психологи радять - я практикую) Ні питаннями :ну шо? Ну як ? Ні розповідями про свій чудовий/фіговий день. Дайте людині сходити в душ, зрозуміти що режим #робота закінчився і тепер він #вдома і #вихідний. Мовчки підсуваєш вечерю, а коли ситий і видихнув - муркаючи диктуєш свої мрії. Поки що все працює. Якщо брикається- захват #самкабогомола на фото. Можна повторювати в домашніх умовах. У вас же теж є свої #лайфхаки? Діліться“, - написала Оля Цибульская.

Поклонники звезды принялись активно обсуждать новую публикацию.

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“Чудова стратегія! Спрацьовує майже завжди!“, “Ржу молодец, Ольчик“, “Возьму на заветку“, “Так він брюнет! Будеш показувати нам його по частинам?“, “Цe трeба робити дужe акуратно, тому що у природі захват “самка богомола“ нічим добрим для чоловіка нe закінчується!) Алe адрeналіну що додає, то додає!!)“, “Ти така прекрасна. Дивовижна жінка. Щастя вам і вашій сім'ї“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская показала, какой была 20 лет назад .