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День рождения Шер: ТОП-5 лучших песен легендарной певицы

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20 мая знаменитости исполняется 74 года.
День рождения Шер: топ-5 лучших песен легендарной певицы
День рождения Шер: топ-5 лучших песен легендарной певицы
Getty Images

Сегодня, 20 мая, свой 73-й день рождения отмечает американская певица и актриса Шер. Первый успех к будущей легендарной артистке, настоящее имя которой Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн, пришел в 1965 году. Тогда она вместе со своим мужем в составе дуэта “Сонни и Шер“ выпустила композицию “I Got You Babe“, которая возглавила американские и британские чарты.

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Параллельно Шер работала над сольной карьерой. В 1966 году она записала песню “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, на которую многие артисты и сейчас продолжают создавать каверы.

В начале восьмидесятых годов Шер дебютировала на Бродвее в постановке “Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean“. После этого она начала активно сниматься в кино. В  1988 году артистка была удостоена премии “Оскар“ в номинации “Лучшая женская роль“ за фильм “Очарованные Луной“ (1987).

Также знаменитость была лауреатом премий  “Эмми“, “Грэмми“, “Золотой глобус“ и обладателем пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Шер является единственным исполнителем в истории музыки, чьи песни занимали первые строчки американских чартов в течение 6 десятилетий (с 1960-х по 2010-е). Ivona предлагает вспомнить 5 самых популярных песен именинницы.

  • Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

  • Believe

  • Rain Rain

  • I Got You Babe

  • Gypsys, Tramps & Thieves

Напомним, ранее Ким Кардашьян приняла участие в дерзкой фотосессии с певицей Шер.

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Теги: Шер
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  20.05.2019, 17:26
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pусский
Я придурошно пёрнул!
гость  (аноним)  20.05.2019, 16:04
Оценка:  0
гость
русский - ты придурок!
pусский  (аноним)  20.05.2019, 15:47
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, бля.... Клон, ты чистый укроп, потому что феноменальный засранец!
pусский  (аноним)  20.05.2019, 14:34
Оценка:  0
pусский
По такому торжественному случаю она должна навалить на праздничный стол огромную кучу из своей вонючей, старой сраки! Это будет вместо торта! А если меня пригласит - я нассу всем в бутылки и бокалы и феерично пёрну, бля! Гы-гы-гы!
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