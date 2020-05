День рождения Шер: топ-5 лучших песен легендарной певицы

20 мая знаменитости исполняется 74 года.

Сегодня, 20 мая, свой 73-й день рождения отмечает американская певица и актриса Шер. Первый успех к будущей легендарной артистке, настоящее имя которой Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн, пришел в 1965 году. Тогда она вместе со своим мужем в составе дуэта “Сонни и Шер“ выпустила композицию “I Got You Babe“, которая возглавила американские и британские чарты.

Параллельно Шер работала над сольной карьерой. В 1966 году она записала песню “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“, на которую многие артисты и сейчас продолжают создавать каверы.

В начале восьмидесятых годов Шер дебютировала на Бродвее в постановке “Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean“. После этого она начала активно сниматься в кино. В 1988 году артистка была удостоена премии “Оскар“ в номинации “Лучшая женская роль“ за фильм “Очарованные Луной“ (1987).

Также знаменитость была лауреатом премий “Эмми“, “Грэмми“, “Золотой глобус“ и обладателем пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Шер является единственным исполнителем в истории музыки, чьи песни занимали первые строчки американских чартов в течение 6 десятилетий (с 1960-х по 2010-е). Ivona предлагает вспомнить 5 самых популярных песен именинницы.

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Believe

Rain Rain

I Got You Babe

Gypsys, Tramps & Thieves

