Нетта Барзилай презентовала новую песню в финале Евровидения-2019
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Израильская певица, победительница музыкального конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай в прямом эфире презентовала свою новую песню. В рамках финала "Евровидения-2019" в Израиле Нетта выступила с композицией Nana Banana.
Смотрите выступление Нетты Барзилай в финале "Евровидения-2019":
Накануне на официальном YpuTube-канале Нетты было опубликовано лирик-видео песни Nana Banana.
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В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив прошел финал “Евровидения-2019“, во время которого стало известно имя победителя. По результатам судейского и зрительского голосования победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“. Он набрал в финале 492 балла.
Напомним, что Верка Сердючка зажгла в финале "Евровидения-2019" под песню Нетты Барзилай Toy.
Ранее мы также писали, что Мадонна спровоцировала скандал в финале "Евровидения-2019".
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