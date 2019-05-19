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Нетта Барзилай презентовала новую песню в финале Евровидения-2019

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 1
Победительница музыкального конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай исполнила песню Nana Banana в финале конкурса.
Нетта Барзилай презентовала новую песню в финале Евровидения-2019
Нетта Барзилай презентовала новую песню в финале Евровидения-2019
Instagram.com/eurovision/

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Израильская певица, победительница музыкального конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай в прямом эфире презентовала свою новую песню. В рамках финала "Евровидения-2019" в Израиле Нетта  выступила с композицией Nana Banana.

Смотрите выступление Нетты Барзилай в финале "Евровидения-2019":

Накануне на официальном YpuTube-канале Нетты было опубликовано лирик-видео песни Nana Banana.

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В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив прошел финал “Евровидения-2019“, во время которого стало известно имя победителя. По результатам судейского и зрительского голосования победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“. Он набрал в финале 492 балла.

Напомним, что Верка Сердючка зажгла в финале "Евровидения-2019" под песню Нетты Барзилай Toy.

Ранее мы также писали, что Мадонна спровоцировала скандал в финале "Евровидения-2019". 

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Теги: Нетта Барзилай, Евровидение 2019, песня, финал
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.05.2019, 19:44
Оценка:  0
гость
Перестали нравиться бананы. Ужас. Профанация. Разве это песня?
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