Боди и каблуки: скандальное выступление Кончиты Вурст в финале Евровидения-2019

Кончита Вурст эпатировала публику своим внешним видом.

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Один из самых известных андрогинов мира - австрийский певец Том Нойвирт, он же Кончита Вурст, выступил в гранд-финале “Евровидения-2019“. Напомним, что артист занял первое место на “Евровидении-2014“.

В субботу, 18 мая, Кончита Вурст снова вышла на сцену “Евровидения“ в эпатажном образе. Вурст надела прозрачный боди, черное белье и высокие сапоги на каблуках.Знаменитость дополнила образ кепи и черной шубой.

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В финале Кончита Вурст спела песню Heroes победителя “Евровидения-2015“ Монса Сельмерльова.

Напомним, что ранее на сцене “Евровидения-2019“ также выступила Верка Сердючка, которая исполнила композицию Toy прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай.

