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Боди и каблуки: скандальное выступление Кончиты Вурст в финале Евровидения-2019

Комментариев: 5
Кончита Вурст эпатировала публику своим внешним видом.
Боди и каблуки: выступление Кончиты Вурст в финале Евровидения-2019
Боди и каблуки: выступление Кончиты Вурст в финале Евровидения-2019
Instagram.com/conchitawurst/

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Один из самых известных андрогинов мира - австрийский певец Том Нойвирт, он же Кончита Вурст, выступил в гранд-финале “Евровидения-2019“. Напомним, что артист занял первое место на “Евровидении-2014“.

В субботу, 18 мая, Кончита Вурст снова вышла на сцену “Евровидения“ в эпатажном образе. Вурст надела прозрачный боди, черное белье и высокие сапоги на каблуках.Знаменитость дополнила образ кепи и черной шубой. 

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В финале Кончита Вурст спела песню Heroes победителя “Евровидения-2015“ Монса Сельмерльова. 

Напомним, что ранее на сцене “Евровидения-2019“ также выступила Верка Сердючка, которая исполнила композицию Toy прошлогодней победительницы конкурса Нетты Барзилай.
 

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Теги: Евровидение 2019, Кончита Вурст, финал
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.05.2019, 14:02
Оценка:  0
гость
Мохнатые крылья, труснячок забойный, сетка антимоскитная на весь профиль тела, педали на ногах или кандалы. Нью Бэтмен прототип 20000000Х
Pegas_P    19.05.2019, 13:22
Оценка:  0
Pegas_P
Я как бы много понимаю, и толерантно отношусть к меншинствам и прочему. Но блин, ТАКОЕ и на показ...
pусский  (аноним)  19.05.2019, 12:57
Оценка:  0
pусский
Срань господня, тьфу-тьфу тьфу! Невыносимое уёбище, а выражаюсь толерантно!!!
barabek    19.05.2019, 12:34
Оценка:  0
barabek
Папа не постарался!
гость  (аноним)  19.05.2019, 12:24
Оценка:  0
гость
Жидок Жириновский таких любит!!!
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