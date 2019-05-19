Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy: видео

Выступление Верки Сердючки в финале "Евровидения-2019" стало одним из самых запоминающихся.

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Верка Сердючка выступила в финале песенного конкурса “Евровидение-2019“, который состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Зажигательный номер украинской звезды не оставил равнодушным никого из зрителей и участников шоу. Во время выступления Сердючка исполнила хит прошлогоднего “Евровидения“ - композицию Toy Нетты Барзилай.

Смотрите видео выступления Верки Сердючки в финале “Евровидения-2019“:

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Верка Сердючка вышла на сцену в привычном образе - сверкающем наряде, со звездой на голове и огромными очками.

Отметим, что данное выступление состоялось в рамках перформанса, где несколько участников “Евровидения“ прошлых лет исполняли песни друг друга. Так, Элени Фурейра из Кипра, которая заняла второе место на “Евровидении-2018“, спела хит Верки Сердючки “Dancing Lasha Tumbai“.

Ранее мы публиковали финальные результаты голосования на “Евровидении-2019“.