Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy: видео
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Верка Сердючка выступила в финале песенного конкурса “Евровидение-2019“, который состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Зажигательный номер украинской звезды не оставил равнодушным никого из зрителей и участников шоу. Во время выступления Сердючка исполнила хит прошлогоднего “Евровидения“ - композицию Toy Нетты Барзилай.
Смотрите видео выступления Верки Сердючки в финале “Евровидения-2019“:
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Верка Сердючка вышла на сцену в привычном образе - сверкающем наряде, со звездой на голове и огромными очками.
Отметим, что данное выступление состоялось в рамках перформанса, где несколько участников “Евровидения“ прошлых лет исполняли песни друг друга. Так, Элени Фурейра из Кипра, которая заняла второе место на “Евровидении-2018“, спела хит Верки Сердючки “Dancing Lasha Tumbai“.
Ранее мы публиковали финальные результаты голосования на “Евровидении-2019“.
Полная версия правил
Даже через экран чувствуется смрад кислых щей и обосраных портков!
Сосать это твоя прерогатива. Надеюсь ты уже купил ажурные трусы к июньскому параду ЛГБТ в Киеве.
А Maruv если бы зажгла на этом Евровидении, то была бы первой!!! Вот она заполитизированная реальность сего дня!!! ГАНЬБА...
Завтра, если что, мы выберем себе другого презика.
А ты, скот, холоп еб...аный, будешь до конца своих дней сосать куй Окурку.
Выблядок кацапский, мы не бараны - мы БЕНДЕРО-ФАШИСТЫ. И мы рады, что в отличие от нас, у тебя достойный, и главное, несменяемый хозяин зоны, которого назначил тебе Ельцин. По идее, ты должен быть доволен, радоваться своему счастью, ...а ты в сети воняешь!