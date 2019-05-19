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Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy: видео

Комментариев: 10
Выступление Верки Сердючки в финале "Евровидения-2019" стало одним из самых запоминающихся.
Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy: видео
Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy: видео
Instagram.com/eurovision/

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Верка Сердючка выступила в финале песенного конкурса “Евровидение-2019“, который состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Зажигательный номер украинской звезды не оставил равнодушным никого из зрителей и участников шоу. Во время выступления Сердючка исполнила хит прошлогоднего “Евровидения“ - композицию Toy Нетты Барзилай. 

Смотрите видео выступления Верки Сердючки в финале “Евровидения-2019“:

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Верка Сердючка вышла на сцену в привычном образе - сверкающем наряде, со звездой на голове и огромными очками.

Отметим, что данное выступление состоялось в рамках перформанса, где несколько участников “Евровидения“ прошлых лет исполняли песни друг друга. Так, Элени Фурейра из Кипра, которая заняла второе место на “Евровидении-2018“, спела хит Верки Сердючки “Dancing Lasha Tumbai“.

Ранее мы публиковали финальные результаты голосования на “Евровидении-2019“.

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Теги: Евровидение 2019, Верка Сердючка, финал
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  19.05.2019, 14:18
Оценка:  +1
гость
Умиляет, как тявкает запоребриковое мокшанское говно, глядя на мир через дырку в заборе
гость  (аноним)  19.05.2019, 13:49
Оценка:  +1
гость
О-о-о!!! И сюда кацапское отродье слетелось!
Даже через экран чувствуется смрад кислых щей и обосраных портков!
гость  (аноним)  19.05.2019, 13:36
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.05.2019, 12:42
Сосать это твоя прерогатива. Надеюсь ты уже купил ажурные трусы к июньскому параду ЛГБТ в Киеве.
pусский  (аноним)  19.05.2019, 13:28
Оценка:  -1
pусский
Забить на Пердючку, Россия рулит!
STOP беспредел  (аноним)  19.05.2019, 12:56
Оценка:  -2
STOP беспредел
И ничего что ездил в Крым или РФ, это ему не мешает выступать на Еровидении и тем более быть членом жюри. Тоже касается и "Джуманджи" - Джамали!
А Maruv если бы зажгла на этом Евровидении, то была бы первой!!! Вот она заполитизированная реальность сего дня!!! ГАНЬБА...
ofizep    19.05.2019, 14:06
Оценка:  +1
ofizep
Данилко був в Криму після 2014??? Кому ти тут діч впарюєш?
гость  (аноним)  19.05.2019, 12:42
Оценка:  0
гость
Ярослав 12:23 Ты грязь подзалупная! Вас еб...ных кацапов, моя мама (впрочем, как и все бендеро-фашистские мамы) называла кацапскими генетическими выблядками, мокшанским скотом.
Завтра, если что, мы выберем себе другого презика.
А ты, скот, холоп еб...аный, будешь до конца своих дней сосать куй Окурку.
гость  (аноним)  19.05.2019, 12:07
Оценка:  -1
гость
Ярослав, 11:41 "газ бесплатный баранам пообещать"

Выблядок кацапский, мы не бараны - мы БЕНДЕРО-ФАШИСТЫ. И мы рады, что в отличие от нас, у тебя достойный, и главное, несменяемый хозяин зоны, которого назначил тебе Ельцин. По идее, ты должен быть доволен, радоваться своему счастью, ...а ты в сети воняешь!
Ярослав    19.05.2019, 12:23
Оценка:  -3
Ярослав
"выблядок"? ... А твоя мама меня называла "мой господин", когда я срал ей на грудь)))))) А те кто голосовал за "ЗЕ" - это стадо баранов, и ты я вижу из их компании)). Голосовавшие за "ЗЕ" и в 2010 за яныка голосовали! А тут пришел клоун, пообещал газ бесплатно, и за него бараны галочку в бюлетне поставили)))))
Ярослав    19.05.2019, 11:41
Оценка:  -4
Ярослав
Ёптель, вот кого нужно было президентом сделать! Клоун-"ЗЕ" просто меркнет перед этим талантищем! "ЗЕ" любитель стадионов и покривляться, а это чудо и на инаугурацию пришло бы со звЯздой на голове! Главное газ бесплатный баранам пообещать)))
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