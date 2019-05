"Евровидение-2019": результаты голосования финала

Опубликованы результаты голосования в финале "Евровидения-2019".

Финал “Евровидения-2019“ состоялся в субботу, 18 мая, в израильском Тель-Авиве. За победный кубок сражались 26 участников, однако победа досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Сразу после гранд-финала были обнародованы результаты голосования “Евровидения-2019“, с которыми Ivona предлагает ознакомиться ниже.

В финале “Евровидения-2019“ свои номера показали 26 участников, 20 из которых определились в результате первого и второго полуфиналов, а еще 6 стран-участников (Израиль, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция) попали в финал автоматически.

Согласно общим результатам, победителем “Евровидения-2019“ стал представитель Нидерландов – Дункан Лоренс, второе место заняла Италия, а третье – Россия.

Финал “Евровидения-2019“: первая десятка победителей

01. Нидерланды: Duncan Laurence – Arcade – 492 баллов

02. Италия: Mahmood – Soldi – 465 баллов

03. Россия: Сергей Лазарев – Scream – 369 баллов

04. Швейцария: Luca Hänni – She Got Me – 360 баллов

05. Норвегия: KEiiNO – Spirit in the Sky – 338 баллов

06. Швеция: John Lundvik – Too Late for Love – 332 балла

07. Азербайджан: Chingiz – Truth – 297 баллов

08. Северная Македония: Tamara Todevska – Рroud – 295 баллов

09. Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity – 285 баллов

10. Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra – 234 балла

Финал Евровидения-2019: результаты голосования

Финал Евровидения-2019: результаты голосования жюри

