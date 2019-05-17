Опубликовано свидетельство о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри

В сети появилосьсвидетельство о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри.

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Королевская семья обнародовала свидетельство о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри, благодаря чему стало известно, где рожала герцогиня Сассекская. Так, согласно документу, подписанному принцем Гарри, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет в элитной больнице в Лондоне. Стоимость пребывания в одной из частных палат клиники достигает около тысячи долларов в сутки.

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В больницу Меган Маркл поступила под именем Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество, герцогиня Сассекская. В графе "профессия" в документе написано, что Меган - "Принцесса Соединенного Королевства".

Отметим, что в этой же больнице родились двоюродные сестры принца Гарри — принцессы Беатрис и Евгения Йоркские.

Напомним, что первенец принца Гарри и Меган Маркл родился утром 6 мая, но официальное сообщение об этом появилось только во второй половине дня.

Ранее Меган Маркл опубликовала фото новорожденного сына.