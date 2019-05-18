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История повторяется, - Святослав Вакарчук и Джамала о геноциде крымских татар

Комментариев: 3
18 мая - День памяти жертв депортации крымских татар.
История повторяется, - Святослав Вакарчук и Джамала о геноциде крымских татар
История повторяется, - Святослав Вакарчук и Джамала о геноциде крымских татар
Instagram

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В День памяти жертв депортации крымских татар украинские звезды говорят о страшной трагедии в социальных сетях, привлекая внимание подписчиков к трагедии, унесшей жизни тысяч людей. Сегодня, 18 мая, Святослав Вакарчук и Джамала, которая имеет крымскотатарские корни, высказались о Дне памяти.

Святослав Вакарчук в своем Facebook написал следующее:

75 лет назад эшелоны с крымскими татарами отправили в Среднюю Азию и тысячи людей были с корнями вырваны из своей родной земли“.

По словам лидера “Океана Эльзы“, целый народ стал жертвой тогдашней государственной политики, которая лишила людей родины, крова и жизни. Он добавил, что сегодняшняя история с аннексированным Россией Крымом имеет похожую историю и крымские татары снова вынуждены бороться за свой родной край.

История повторяется... Сегодня в аннексированном Крыму тысячи наших братьев и сестер снова в опасности. Но я уверен, что наступит день, когда мы раз и навсегда вернем такой родной и для крымских татар, и для всех нас Крым, - написал Вакарчук.

 

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Певица Джамала также не осталась в стороне от памятной даты. В Instagram победительница “Евровидения-2016“ опубликовала пост, почтив память своих погибших предков. 

Каждое 18 мая я мечтаю, чтобы у меня были способности останавливать время, менять историю, чтобы дать людям возможность не делать таких ошибок; или способности увидеть эту трагедию со стороны. Но это просто мои мысли... Этот день для меня всегда болезненный. Для меня это история моего рода, моего народа, - написала певица.


Напомним, что она написала песню “1944“ о геноциде крымских татар, с которой победила на конкурсе “Евровидение-2016“.

Ранее стартовали съемки продолжения "Останнього москаля" - комедии "Великі Вуйки".

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Теги: Джамала, Святослав Вакарчук, геноцид, крымские татары, День памяти
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  18.05.2019, 17:41
Оценка:  -1
pусский
А геноцид только в башке Вакарчука-сракарчука да в немытой татарской пизде Джамалы, это два долбоёба!
pусский  (аноним)  18.05.2019, 17:10
Оценка:  -1
pусский
Насрать мне на Вакарчука, а на рыло Джамалы кто- то при рождении испражнился, так что скажу просто - население Крыма любых национальностей процветает в составе РФ, под мудрым руководством В. В. Путина! Спросите в Госдуме, блять!!!
Boxerogos    18.05.2019, 16:33
Оценка:  -1
Boxerogos
Вакарчук-торпеда Педи Пидоpoшенко.Поэтому неудивительно что он вторит другой пединой поклоннице за деньги по имени Джамала...
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