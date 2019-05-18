История повторяется, - Святослав Вакарчук и Джамала о геноциде крымских татар

18 мая - День памяти жертв депортации крымских татар.

Читай также: "Евровидение-2019": порядок выступлений конкурсантов в финале

В День памяти жертв депортации крымских татар украинские звезды говорят о страшной трагедии в социальных сетях, привлекая внимание подписчиков к трагедии, унесшей жизни тысяч людей. Сегодня, 18 мая, Святослав Вакарчук и Джамала, которая имеет крымскотатарские корни, высказались о Дне памяти.

Святослав Вакарчук в своем Facebook написал следующее:

75 лет назад эшелоны с крымскими татарами отправили в Среднюю Азию и тысячи людей были с корнями вырваны из своей родной земли“.

По словам лидера “Океана Эльзы“, целый народ стал жертвой тогдашней государственной политики, которая лишила людей родины, крова и жизни. Он добавил, что сегодняшняя история с аннексированным Россией Крымом имеет похожую историю и крымские татары снова вынуждены бороться за свой родной край.

История повторяется... Сегодня в аннексированном Крыму тысячи наших братьев и сестер снова в опасности. Но я уверен, что наступит день, когда мы раз и навсегда вернем такой родной и для крымских татар, и для всех нас Крым, - написал Вакарчук.

Читай также: Умерла кошка, ставшая популярным мемом Grumpy Cat

Певица Джамала также не осталась в стороне от памятной даты. В Instagram победительница “Евровидения-2016“ опубликовала пост, почтив память своих погибших предков.

Каждое 18 мая я мечтаю, чтобы у меня были способности останавливать время, менять историю, чтобы дать людям возможность не делать таких ошибок; или способности увидеть эту трагедию со стороны. Но это просто мои мысли... Этот день для меня всегда болезненный. Для меня это история моего рода, моего народа, - написала певица.



Напомним, что она написала песню “1944“ о геноциде крымских татар, с которой победила на конкурсе “Евровидение-2016“.

Ранее стартовали съемки продолжения "Останнього москаля" - комедии "Великі Вуйки".