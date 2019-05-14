Дункан Лоуренс: биография победителя "Евровидения-2019"

Что известно победителе песенного конкурса "Евровидение-2019".

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение 2019. Его победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“.

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Дункан Лоуренс, настоящая фамилия которого Де Моор родился 11 апреля 1994 года в голландском городе Спейкениссе.

Еще с детства будущий артист проявлял интерес к музыке, он играл на пианино, сочинял стихи и писал песни.

В 2012 году Дункан выиграл городской конкурс талантов в Брилле. Через год он создал собственную группу The Slick and Suited.

В 2014 году Дункан участвовал в пятом сезоне вокального шоу The Voice of Holland. Под руководством поп-певицы Ильзы Де-Ланге певец дошел до полуфинала.

После ухода из группы The Slick and Suited в 2016 году, Лоуренс занимался авторским проектом под названием Icarus.

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С 2013 по 2017 год артист получал музыкальное образование в Рок-академии в Тилбурге.

В 2018 году вместе с Джихадом Рахмуни Лоуренс стал автором песни “Closer“, которая была написана для корейской группы TVXQ.

Известно, что Дункан не был женат и у него нет детей. Артист не скрывает, что он является бисексуалом.

Перевод песни победителя “Евровидения-2019“ Duncan Laurence - “Arcade“ можно посмотреть здесь.