"Евровидение-2019": названо имя победителя

Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив прошел финал “Евровидения-2019“, во время которого стало известно имя победителя.

Читай также: Победитель Евровидения 2019: Текст и перевод песни Duncan Laurence “Arcade“

По результатам судейского и зрительского голосования победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“. Он набрал в финале 492 балла.

Видео объявления победителя Евровидения 2019:

Выступление победителя в финале “Евровидения-2019“:

На втором месте оказалась Италия с сумой в 465 баллов. В топ-3 также вошла Россия. У нее 369 баллов.

Таблица результатов конкурса Евровидение 2019 - баллы финалистов

Результаты финала "Евровидения-2019" eurovision.tv

Читай также: Дункан Лоуренс: биография победителя “Евровидения-2019“

Отметим, что в финале “Евровидения-2019“ приняли участие 26 стран - по 10 финалистов с каждого полуфинала, страны большой пятерки Великобритания, Италия, Германия, Испания, Франция и страна-хозяйка Израиль.

Полное видео финала “Евровидения-2019“ от 18 мая:

Напомним, что Украина отказалась от участия в конкурсе “Евровидение“ в этом году. Поэтому наша страна не голосовала в полуфиналах и финале.