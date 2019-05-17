"Холостяк" 9 сезон: смотреть одиннадцатый выпуск онлайн

17 мая вышел одиннадцатый выпуск самого романтического шоу.

"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть одиннадцатый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 17 мая, на телеканале СТБ вышел одиннадцатый выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Главным героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

В новом выпуске Холостяк познакомил Лилию, Софию и Дашу со своими родственниками и друзьями. Девушки отправились в Черновцы, где живет семья Никиты Добрынина. Участницы узнали, что на самом деле настоящее имя Холостяка - Влад Вакулович.

Первой познакомилась с мамой Никиты и его отчимом София. Девушка призналась Елене, что очень ревнивая. Мама Никиты предостерегла девушку от чрезмерных эмоций, но при этом сама расплакалась.Позже Никита показал Софии университет, в котором учился.

Второй отправилась на знакомство с родными Никита Даша. Сначала пара прогулялась по Черновцам. Даша призналась Холостяку, что никогда не была на свиданиях.

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Никита сначала познакомил Дашу с дедушкой - Николаем Николаевичем, который проверил кулинарные способности участницы. Позже к семейному ужину присоединились мама Никиты, отчим, брат и тетя. Маме Никиты показалось, что Даша говорит только то, что от нее хотят услышать.

Последней на знакомство с родственниками Холостяка отправилась Лилия. Никита решил пригласить девушку в студию радио, где он раньше работал, и познакомить ее со своей лучшей подругой Юлией. Лилия даже попробовала себя в роли певицы. Она исполнила песню “О любви” Ирины Билык.⠀

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Позже Лиля и Никита поехали к родственникам Холостяка. К семейному ужину присоединилась бывшая коллега Холостяка - Юлия. Позднее Юля заявила видит Лилю победительницей.

К девушке родные главного героя отнеслись очень скептически. Никита очень удивился такой реакции своих родителей.

На церемонии роз Никита попрощался с Софией. А Даша и Лилия прошли в финал 9 сезона шоу и совсем скоро станет известно, кто из них станет победительницей проекта “Холостяк.

Полное видео одиннадцятого выпуска “Холостяка“:

Как прошел десятый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.