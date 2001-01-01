Меган Фокс - 35: соблазнительные фото голливудской красотки

Сегодня знаменитости исполняется 35 лет.

Сегодня, 16 мая, свой 35-й день рождения отмечает американская актриса и модель Меган Фокс.

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Голливудская красотка дебютировала в кино в 2001 году. В 15-летнем возрасте звезда сыграла в фильме “Солнечные каникулы“. В последующие два года она снялась в эпизодах сериалов “Все лучшее в тебе“ и “Два с половиной человека“, а также появилась в фильме “Плохие парни 2“.

Настоящая известность к Меган пришла в 2007 году после того, как она исполнила роль Микаэлы Бейнс в фильме “Трансформеры“. Позже она появилась во второй части киноленты “Трансформеры: Месть падших“.

В честь дня рождения актрисы и модели Ivona подготовила ТОП-10 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.

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