День рождения Роберта Паттинсона: ТОП-10 лучших фильмов актера
Сегодня, 13 мая, голливудской кинозвезде Роберту Паттинсону исполняется 34 года. Популярный британский актер начал свою актерскую карьеру в возрасте 15 лет. Сначала Роберт играл в театральном клубе Barnes Theatre Club. А спустя несколько лет получил роль второго плана в фильме “Кольцо Нибелунгов“ (2004).
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Первая популярность к артисту пришла в 2005 году после роли Седрика Диггори в фильме “Гарри Поттер и Кубок огня“. Но всемирную славу ему принесла роль Эдварда Каллена в киносаге “Сумерки.
Несмотря на столь молодой возраст, за плечами Роберта – солидный список фильмов с его участием. Ivona предлагает просмотреть ТОП-10 кинолент именинника.
- Гарри Поттер и Кубок огня
- Киносага “Сумерки“
- Преследователь Тоби Джагга
- Отголоски прошлого
- Помни меня
- Воды слонам!
- Милый друг
- Ровер
- Жизнь
- Затерянный город Z
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