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День рождения Роберта Паттинсона: ТОП-10 лучших фильмов актера

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13 мая звезде "Сумерок" исполняется 34 года.
День рождения Роберта Паттинсона: ТОП-10 лучших фильмов актера
День рождения Роберта Паттинсона: ТОП-10 лучших фильмов актера
Getty images

Сегодня, 13 мая, голливудской кинозвезде Роберту Паттинсону исполняется 34 года. Популярный британский актер начал свою актерскую карьеру в возрасте 15 лет. Сначала Роберт играл в театральном клубе Barnes Theatre Club. А спустя несколько лет получил роль второго плана в фильме “Кольцо Нибелунгов“ (2004).

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Первая популярность к артисту пришла в 2005 году после роли Седрика Диггори в фильме “Гарри Поттер и Кубок огня“. Но всемирную славу ему принесла роль Эдварда Каллена в киносаге “Сумерки.

Несмотря на столь молодой возраст, за плечами Роберта – солидный список фильмов с его участием. Ivona предлагает просмотреть ТОП-10 кинолент именинника.

  • Гарри Поттер и Кубок огня

  • Киносага “Сумерки“

  • Преследователь Тоби Джагга               

  • Отголоски прошлого  

  • Помни меня    

  • Воды слонам! 

  • Милый друг

     

  • Ровер  

  • Жизнь 

  • Затерянный город Z    

Ранее мы составили ТОП-10 лучших фильмов Джорджа Клуни.

 

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Теги: Роберт Паттинсон
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  13.05.2019, 13:20
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pусский
Он пидapac!
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