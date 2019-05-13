День рождения Роберта Паттинсона: ТОП-10 лучших фильмов актера

13 мая звезде "Сумерок" исполняется 34 года.

Сегодня, 13 мая, голливудской кинозвезде Роберту Паттинсону исполняется 34 года. Популярный британский актер начал свою актерскую карьеру в возрасте 15 лет. Сначала Роберт играл в театральном клубе Barnes Theatre Club. А спустя несколько лет получил роль второго плана в фильме “Кольцо Нибелунгов“ (2004).

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Первая популярность к артисту пришла в 2005 году после роли Седрика Диггори в фильме “Гарри Поттер и Кубок огня“. Но всемирную славу ему принесла роль Эдварда Каллена в киносаге “Сумерки.

Несмотря на столь молодой возраст, за плечами Роберта – солидный список фильмов с его участием. Ivona предлагает просмотреть ТОП-10 кинолент именинника.

Гарри Поттер и Кубок огня

Киносага “Сумерки“

Преследователь Тоби Джагга

Отголоски прошлого

Помни меня

Воды слонам!

Милый друг

Ровер

Жизнь

Затерянный город Z

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