Узнайте, когда состоится грандиозный финал главного песенного конкурса Европы.

"Евровидение 2019": где и когда смотреть финал instagram.com/eurovision

Финал 64-го международного песенного конкурса “Евровидения 2019“ состоится 18 мая в 22:00 в Тель-Авиве, Израиль. Местом проведения станет Израильский центр торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.

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Традиционно транслировать финал “Евровидения 2019“ в Украине будет канал UA: Перший и СТБ. Украина в этом году не участвует в конкурсе, поэтому наша страна не будет голосовать в финале.

Отметим в финале приняли участие 26 стран: по 10 финалистов из каждого полуфинала, страны-основатели конкурса Великобритания, Италия, Германия, Испания и Франция и страна-хозяйка “Евровидения 2019“ Израиль.

Прослушать песни всех участников “Евровидения 2019“ можно здесь.