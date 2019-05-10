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"Евровидение 2019": где и когда смотреть финал

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 2
Узнайте, когда состоится грандиозный финал главного песенного конкурса Европы.
"Евровидение 2019": где и когда смотреть финал
"Евровидение 2019": где и когда смотреть финал
instagram.com/eurovision

Финал 64-го международного песенного конкурса “Евровидения 2019“ состоится 18 мая в 22:00 в Тель-Авиве, Израиль. Местом проведения станет Израильский центр торговых ярмарок и выставок - EXPO Tel Aviv.

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Традиционно транслировать финал “Евровидения 2019“ в Украине будет канал UA: Перший и СТБ. Украина в этом году не участвует в конкурсе, поэтому наша страна не будет голосовать в финале.

Отметим в финале приняли участие 26 стран: по 10 финалистов из каждого полуфинала,  страны-основатели конкурса Великобритания, Италия,  Германия, Испания и Франция и страна-хозяйка “Евровидения 2019“  Израиль.

Прослушать песни всех участников “Евровидения 2019“ можно здесь.

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Теги: Евровидение 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  10.05.2019, 14:12
Оценка:  0
pусский
Клон, ты сри и перди, но за Лазарева голосуй!
pусский  (аноним)  10.05.2019, 12:40
Оценка:  0
pусский
Насрать на жидовское Гейровидение, бля! Я особо вонюче пёрнул!
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