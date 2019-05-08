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Потапу - 39!: самые провокационные клипы именинника

Комментариев: 8
Сегодня популярный украинский рэпер и продюсер отмечает день рождения.
Потапу - 39!: самые провокационные клипы именинника
Потапу - 39!: самые провокационные клипы именинника
instagram.com/realpotap

Сегодня, 8 мая, украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, празднует свой 39-й день рождения.

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Алексей Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Свою музыкальную карьеру артист начал в 2000 году в рэп-коллективе “ВуЗВ“, который просуществовал семь лет.

В 2006 году совместно с Настей Каменских создал дуэт “Потап и Настя“. Группа выпустила шесть альбомов и 29 клипов. В 2017 году Потап и Настя решили взять творческую паузу. Сейчас Каменских выступает под псевдонимом NK, а Потап начал сольную карьеру под псевдонимом ПТП. Также он является вокалистом группы MOZGI.

Кроме того, Потап руководит собственным продюсерским центром “MOZGI Entertainment“, в котором он выступает в качестве продюсера, исполнителя, автора текстов и музыки, режиссера и сценариста клипов.

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23 мая 2019-го состоялось одно из самих громких событий года в украинском шоубизе. Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. Поговаривают, что между ними появились чувства еще до развода Потапа с Ириной Горовой в 2014 году. И все это время влюбленные скрывали свой роман.

В честь праздника Ivona подготовила подборку самых провокационных клипов именинника.

  • ВуЗВ - Просто Супер (2006)

  • Потап и Настя - Без любви (2006)

  • Потап и Настя - Непара (2007)

  • Потап и Настя - Внатуре (2007)

  • Потап и Настя - Не люби мне мозги (2009)

  • Потап и Настя - Новый год (2009)

  • Потап и его команда - Море пенится (2010)

  • Аркадий Лайкин - Лайки (2012)

  • Mozgi - Аябо (2014)

  • Mozgi - Хлам (2014)

  • Потап и Настя feat. Бьянка - Стиль собачки (2015)

  • Mozgi - Атятя (2017)

  • Mozgi - Влажный пляжный движ (2018)

  • ПТП - China (2019)

Напомним, что 4 мая день рождения отметила супруга Потапа Настя Каменских.

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Теги: Потап
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  16.05.2019, 15:42
Оценка:  0
гость
русский (аноним) 08.05.2019, 11:21!!!!
ты подготовил свое очк*?
сегодня буду тебя проверять!!
не забудь свою шоколадку салом смазать!
гость  (аноним)  08.05.2019, 15:56
Оценка:  -1
гость
Прошла инфа, что Путин поздравил народ Украины с Днем Победы.
В ответ, народ Украины посылает Окурка и весь кацапстан, НАКУЙ!!!
И желает кацапстану, долгой и мучительной смерти! Будьте прокляты, паскуды
нафнаф    08.05.2019, 15:32
Оценка:  +2
нафнаф
Внатуре 38 ? Я думал минимум под 50
внучка_Сердючки    08.05.2019, 13:03
Оценка:  -1
внучка_Сердючки
38......?????????????? O__________O я думала ему уже за 45
pусский  (аноним)  08.05.2019, 11:21
Оценка:  -3
pусский
Потап педик, как все укропы! А Настя блять, как все хахлушки!
гость  (аноним)  08.05.2019, 11:20
Оценка:  +3
гость
Либо врёт о возрасте, либо реально старо выглядит. На фото чувак под 50.
IrenaSH    08.05.2019, 11:15
Оценка:  +3
IrenaSH
Я думала ему за 50...
темп    08.05.2019, 11:11
Оценка:  +2
темп
Так старо выглядит...
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