Потапу - 39!: самые провокационные клипы именинника

Сегодня популярный украинский рэпер и продюсер отмечает день рождения.

Сегодня, 8 мая, украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, празднует свой 39-й день рождения.

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Алексей Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Свою музыкальную карьеру артист начал в 2000 году в рэп-коллективе “ВуЗВ“, который просуществовал семь лет.

В 2006 году совместно с Настей Каменских создал дуэт “Потап и Настя“. Группа выпустила шесть альбомов и 29 клипов. В 2017 году Потап и Настя решили взять творческую паузу. Сейчас Каменских выступает под псевдонимом NK, а Потап начал сольную карьеру под псевдонимом ПТП. Также он является вокалистом группы MOZGI.

Кроме того, Потап руководит собственным продюсерским центром “MOZGI Entertainment“, в котором он выступает в качестве продюсера, исполнителя, автора текстов и музыки, режиссера и сценариста клипов.

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23 мая 2019-го состоялось одно из самих громких событий года в украинском шоубизе. Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. Поговаривают, что между ними появились чувства еще до развода Потапа с Ириной Горовой в 2014 году. И все это время влюбленные скрывали свой роман.

В честь праздника Ivona подготовила подборку самых провокационных клипов именинника.

ВуЗВ - Просто Супер (2006)

Потап и Настя - Без любви (2006)

Потап и Настя - Непара (2007)

Потап и Настя - Внатуре (2007)

Потап и Настя - Не люби мне мозги (2009)

Потап и Настя - Новый год (2009)

Потап и его команда - Море пенится (2010)

Аркадий Лайкин - Лайки (2012)

Mozgi - Аябо (2014)

Mozgi - Хлам (2014)

Потап и Настя feat. Бьянка - Стиль собачки (2015)

Mozgi - Атятя (2017)

Mozgi - Влажный пляжный движ (2018)

ПТП - China (2019)

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Напомним, что 4 мая день рождения отметила супруга Потапа Настя Каменских.

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